طواف فرنسا: إقصاء فريق من المنافسة في حال وجود اصابتين بفيروس كورونا

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شعار طواف فرنسا للدراجات الهوائية الى جانب ثمثال يرتدي كمامة في مدينة نيس نقطة الانطلاق في 26 آب/أغسطس 2020

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نيس (فرنسا) (أ ف ب)

سيتم استبعاد فريق مشارك في طواف فرنسا للدراجات الهوائية من المنافسات في حال إصابة شخصين في صفوفه، بمن فيهم المسؤولين والموظفين، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن كريستيان برودوم مدير الطواف لوكالة فرانس برس السبت.

واقترح الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية (يو سي آي) الجمعة أن يقصى فريق في حال اصابة اثنين من الدراجين الثمانية فقط.

وقال برودوم "نبقى على قرار حالتَين من اصل 30 شخصا من فريق واحد ولفترة سبعة ايام"، مضيفا ان القرار اتُخذ من قبل الخلية الخاصة بمعالجة جائحة كورونا في الحكومة الفرنسية.

يعزز هذا القرار الشكوك حول نسخة العام 2020 في أهم حدث للدراجات الهوائية في العالم، والذي تم تأجيله هذه السنة لمدة شهرين بسبب الأزمة الصحية.

وينطلق الطواف المؤلف من 21 مرحلة اليوم السبت في مدينة نيس وسط إجراءات مشددة، والتي صنّفها رئيس الحكومة جان كاستيكس الخميس "منطقة حمراء" في تصنيف "كوفيد-19".

ويقول المنظمون إن هذا الامر كان متوقعا حيث سينطلق الطواف بغياب الجماهير عن خط االانطلاق، مع حظر وقوف السيارات على جوانب الطرقات خلال المراحل اضافة الى خط النهاية.

وسيتحتم على الدراجين البالغ عددهم 176 من 22 فريقا ارتداء الكمامات في مناطق البداية والنهاية.

يأتي هذا الإعلان في وقت يتفشى الوباء بشكل سريع في فرنسا، بعدما أعلنت السلطات الصحية الجمعة تسجيل اكثر من 7000 حالة جديدة خلال 24 ساعة.

ولا يزال ارتداء القناع إلزاميا في العديد من المدن الفرنسية الكبرى، بما فيها العاصمة باريس، تحت طائلة غرامة قدرها 135 يورو.

© 2020 AFP