طواف فرنسا 2020: النروجي كريستوف بطل المرحلة الأولى

ستيوارت فرانكلين تصوير مشترك/ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

نيس (فرنسا) (أ ف ب)

أحرز النروجي ألكسندر كريستوف المركز الأول في النسخة السابعة بعد المئة لطواف فرنسا للدراجات الهوائية في نيس الذي ينظم وسط بروتوكول صحي صارم مع قناع إلزامي وتقييد للحضور الجماهيري بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقطع كريستوف (33 عاما) مسافة المرحلة التي بلغت 156 كلم، بزمن ثلاث ساعات و46 دقيقة و23 ثانية متوفقا بالسرعة النهائية عن الدنماركي مادس بيدرسن والهولندي سيس بول.

وهي المرة الرابعة التي يحقق فيها كريستوف الفوز في إحدى مراحل طواف فرنسا في تاريخ مشاركته به.

وحقق الدراجون الـ29 الأوائل التوقيت ذاته في مرحلة شهدت سقوطا كثيرا للدراجين بسبب طريق زلق جدا حيث حولت الأمطار الطريق إلى حلبة للتزلج في بعض الأماكن وتسببت في العديد من السقوط أو الانزلاق على الرصيف، آخرها قبل ثلاث كيلومترات على نهاية السباق ما دفع المنظمين إلى عدم احتساب توقيتها طبقا لقرار لجنة الحكام.

وتقام المرحلة الثانية الاحد ومسافتها 186 كلم بين نيس وسيستيرون.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الأولى:

1- النروجي ألكسندر كريستوف 3:46.23 ساعات

2- الدنماركي مادس بيدرسن التوقيت ذاته

3- الهولندي سيس بول التوقيت ذاته

4- الإيرلندي سام بينيت التوقيت ذاته

5- السلوفاكي بيتر ساغان التوقيت ذاته

© 2020 AFP