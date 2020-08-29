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فرنسا: تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا قبل أيام من الدخول المدرسي

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صف انتظار للخضوع لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد في كيبرون بغرب فرنسا في 27 تموز/يوليو 2020.
صف انتظار للخضوع لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد في كيبرون بغرب فرنسا في 27 تموز/يوليو 2020. فرد تانو ا ف ب/AFP
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : خالد فلياشي
4 دقائق

تشهد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا تسارعا متواصلا قبل أيام من الدخول المدرسي مع تسجيل البلاد الجمعة 7379 حالة إصابة جديدة، ما يعد أعلى حصيلة يومية منذ تسجيل 7578 حالة في 30 مارس/آذار في ذروة الموجة الأولى للجائحة. وقال الرئيس إيمانويل ماكرون للصحافيين الجمعة إن سلطات بلاده تحاول تفادي إغلاق آخر للبلاد.

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أعلنت فرنسا الجمعة عن إحصاء 7379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو رقم قياسي جديد منذ إنهاء العزل العام في أيار/مايو الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن وباء كوفيد-19 بات يتفشى بوتيرة متسارعة، قبل أيام من موعد عودة  ملايين الأطفال إلى المدارس للمرة الأولى منذ مارس/آذار.

من جانبه، صرح الرئيس إيمانويل ماكرون للصحافيين الجمعة "نبذل قصارى جهدنا لتفادي إغلاق آخر، وخاصة إغلاق على مستوى البلاد".

كما تعد هذه أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات في البلاد منذ تسجيل 7578 حالة في 30 مارس/آذار، في ذروة الموجة الأولى للجائحة التي أصابت أوروبا والعالم بالشلل.

وتزيد هذه الأرقام من احتمال لجوء الحكومة إلى إعادة فرض إجراءات الحجر الصحي مجددا.

والثلاثاء، ستفتح المدارس في فرنسا أبوابها مجددا وسيعود أكثر من 12 مليون طفل إلى مقاعد الدراسة، معظمهم لأول مرة منذ أكثر من خمسة أشهر.

لكن ولحد الساعة، لم يسفر هذا الارتفاع في عدد الإصابات عن زيادة مماثلة في عدد الحالات بالمستشفيات أو الوفيات. وأعلنت الوزارة عن رصد 20 حالة وفاة جديدة بالفيروس الجمعة ليرتفع الإجمالي إلى 30596.

فرانس24/ رويترز

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