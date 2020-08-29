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مالي: لقاء مع الشيخ محمود ديكو... الإمام الذي سرع في سقوط الرئيس أبو بكر كيتا

الشيخ محمود ديكو في حديث مع قناة فرانس24 © شاشة فرانس24

نص : محمد فرحات | فيديو : محمد فرحات 3 دقائق

يحظى الشيخ محمود ديكو بمكانة خاصة لدى الماليين ولديه شعبية كبيرة في الشارع. من داخل مسجد السلام بالعاصمة باماكو، الذي يؤم فيه الصلاة منذ أكثر من 40 عاما، نادى الشيخ ديكو الماليين إلى الانتفاض بوجه النظام الحاكم مما سارع بسقوط الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، رغم أنه ساند ترشحه عام 2013. فرانس24 التقت الشيخ ديكو، الذي عبر عن استيائه من الأوضاع السيئة خلال فترة حكم أبو بكر كيتا، مشيرا إلى أن ضميره لم يطاوعه على السكوت عن الحال التي وصلت إليها البلاد.