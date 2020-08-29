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منتخب فرنسا يستدعي نبيل فقير بدلا من لاعب ليون حسام عوار إثر إصابته بفيروس كورونا

نشرت في:

حسام عوار لاعب أولمبيك ليون أثناء التدريب في 18 أغسطس/آب 2020.
حسام عوار لاعب أولمبيك ليون أثناء التدريب في 18 أغسطس/آب 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
3 دقائق

أعلن نادي ليون الفرنسي الجمعة أن لاعبه حسام عوار قد أصيب بفيروس كورونا مؤكدا على أن الإصابة كانت "خارج أسوار النادي". وتأتي هذه الضربة القوية لعوار (22 عاما) بعد يوم واحد من استدعائه إلى صفوف منتخب فرنسا للمرة الأولى في مسيرته من قبل مدرب الديوك ديدييه ديشان، الذي أعلن ساعات بعد ذلك استدعاء نبيل فقير لاعب ريال بيتيس الإسباني، بدلا منه.

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جاءت نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضع له لاعب وسط ليون حسام عوار إيجابية، حسبما أعلن ناديه الجمعة في بيان.

وحرمته الإصابة، من المشاركة في مباراة فريقه ضد ديجون في الدوري الفرنسي مساء الجمعة التي انتهت لصالح ليون 4-1.

وجاء في بيان صادر عن النادي الفرنسي أن "حسام عوار هو اللاعب الوحيد من التشكيلة الذي جاءت نتيجته إيجابية. ومنذ معرفته بنتيجة الفحص قام حسام عوار بعزل نفسه حيث سيخضع للحجر الصحي على مدى 14 يوما علما بأنه لا يعاني من أية عوارض".

في نفس الشأن، حرص ليون على التأكيد بأن عوار أصيب بوباء كوفيد-19 خارج أسوار النادي.

وتأتي هذه الضربة القوية لعوار (22 عاما) بعد يوم واحد من استدعائه إلى صفوف منتخب فرنسا للمرة الأولى في مسيرته من قبل مدرب الديوك ديدييه ديشان.

وبعد ساعات أعلن ديشان استدعاء نبيل فقير لاعب ريال بيتيس الإسباني بدلا من عوار.

وتلتقي فرنسا مع السويد وكرواتيا في 5 و8 سبتمبر/أيلول المقبل ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وكان زميل عوار في صفوف منتخب فرنسا بول بوغبا أصيب بفيروس كورونا المستجد بالأمس واستبعد بدوره من صفوف المنتخب الوطني.

فرانس24/ أ ف ب

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