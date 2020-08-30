اختتام محادثات جنيف حول الدستور السوري بين الحكومة والمعارضة دون إحراز تقدم ملموس

غير بيدرسن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا. جنيف، سويسرا في 21 أغسطس/آب 2020.

فشلت محادثات جنيف حول الدستور السوري السبت في تحقيق أي تقدم ملموس، فيما أكد موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن أن المشاركين وجدوا برغم ذلك "نقاطا مشتركة" ويتطلعون إلى الاجتماع مرة أخرى، دون تحديد تاريخ أو فحوى الجولة المقبلة من النقاشات.

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انتهت المناقشات حول الدستور السوري السبت في جنيف بلا أي تقدم ملموس، لكن موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن أكد أن المشاركين وجدوا "نقاطا مشتركة" ويتطلعو إلى الاجتماع مرة أخرى.

واعترف بيدرسن بأنه بعد ما يقرب من عشر سنوات من النزاع، "من الواضح أنه لا تزال هناك خلافات قوية جدا". مضيفا أنه "سعيد للغاية للاستماع إلى رئيسي" جلسات المناقشات، ممثل حكومة الرئيس بشار الأسد وممثل المعارضة "يقولان بكل وضوح إنهما وجدا نقاطا مشتركة عدة".

وقد وافقه الرأي رئيس وفد المعارضة هادي البحرة الذي قال إنه في وقت "كانت هناك نقاط خلاف معينة (...) أعتقد أن القواسم المشتركة كانت أكبر من الاختلافات".

.@GeirOPedersen on the conclusion of the meeting of the Small Body of the Syrian Constitutional Committee https://t.co/XMrK35DyvA — UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) August 29, 2020

اجتماع جديد

من جانبه، أشار مصدر في الوفد الحكومي لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إلى أن "الوفد الوطني أكد خلال مداخلاته، حرصه على مواصلة العمل بانفتاح في الجولات المقبلة".

هذا وقال بيدرسن إنه تلقى رسالة واضحة من جميع الأطراف بأنهم حريصون على الاجتماع مجددا، وهو ما اعتبره أمرا "مشجعا". لكن المشاركين لم يتفقوا على فحوى جلسة المناقشات المقبلة أو تاريخها.

وتم تعليق المحادثات الإثنين بعد أن ثبتت إصابة أربعة مشاركين فيها بفيروس كورونا إثر خضوعهم للفحص لدى وصولهم إلى جنيف.

À la conclusion de la réunion du Comité constitutionnel à Genève, l’Envoyé spécial de l’ONU pour la #Syrie s’est réjoui des ‘points communs’ identifiés par les Syriens et espère qu’ils pourront contribuer à faire avancer le processus. pic.twitter.com/BiXz3AfhGq — ONU Genève (@ONUGeneve) August 29, 2020

وأعلنت الأمم المتحدة استئناف هذه المحادثات الخميس عبر لجنة مصغرة تضم 45 شخصا تم اختيارهم بالتساوي من جانب دمشق والمعارضة وبيدرسن بهدف إشراك ممثّلين للمجتمع المدني.

وقال بيدرسن إن ما جرى يظهر أنه من الممكن المضي قدما في المحادثات بطريقة مسؤولة. وقال ههنا "من الممكن التعامل مع الحالات المعقدة طالما أنه يتم اتباع البروتوكول الطبي الصارم والنصائح"، مضيفا "ولهذا نأمل أيضا في أن يكون ممكنا إجراء الجولة المقبلة هنا في جنيف".

حول مراجعة الدستور السوري

ومراجعة الدستور واردة بشكل بارز في القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2015 والذي ينص أيضا على تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.

وشكلت اللجنة الدستورية السورية المكلفة إصلاح دستور 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة، في 30 أكتوبر/تشرين الأول في الأمم المتحدة في جنيف بحضور 150 شخصا. ولاحقا، تم تكليف لجنة مصغرة الخوض في تفاصيل الدستور.

وتأمل الأمم المتحدة في أن تفسح هذه الآلية المجال أمام تسوية سياسية للنزاع في سوريا، الذي أسفر عن أكثر من 380 ألف قتيل منذ 2011.

فرانس24/ أ ف ب

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