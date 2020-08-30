الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة

قصفت الدبابات الإسرائيلية الأحد مواقع لحركة حماس في غزة ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع، على الرغم من جهود الوساطة المصرية القطرية. واستخدمت البالونات والطائرات الورقية لأول مرة كسلاح في غزة خلال الاحتجاجات التي اندلعت في 2018.

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أعلن الجيش الإسرائيلي أن دباباته قصفت الأحد مواقع لحركة حماس في غزة في وقت تتزايد وتيرة إطلاق البالونات الحارقة من القطاع الفلسطيني على إسرائيل بالرغم من جهود الوساطة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان نشر الأحد إن "دبابات جيش الدفاع أغارت على مواقع عسكرية تابعة لمنظمة حماس جنوب قطاع غزة". مضيفا أن هذا القصف جاء "ردا على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية خلال اليوم". ولم يعلن عن إصابات حتى الآن.

ومنذ السادس من أغسطس/آب تشن تل أبيب عمليات قصف متقطعة ردا على إطلاق بالونات حارقة وصواريخ باتجاهها. وأفادت حصيلة لهيئة المطافئ أن البالونات الحارقة تسببت بأكثر من 400 حريق في جنوب الدولة العبرية.

أغارت دبابات جيش الدفاع قبل قليل على مواقع عسكرية تابعة لمنظمة #حماس جنوب قطاع #غزة. وذلك ردًا على مواصلة اطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية خلال اليوم. pic.twitter.com/569HuBdGAZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 30, 2020

وساطة مصرية قطرية

وبعد زيارة قام بها وفد مصري في منتصف أغسطس/آب، توجه رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة محمد العمادي إلى غزة الثلاثاء. وذكرت مصادر قريبة من مكتب اللجنة أن العمادي وصل إلى القطاع حاملا معه ثلاثين مليون دولار، هي قيمة المساعدة المالية التي تقدمها الدوحة شهريا للقطاع الفلسطيني المحاصر.

وأفادت أن العمادي التقى قبل زيارته لغزة مسؤولين إسرائيليين. وأشار إلى وجود "موافقة على إنهاء الإجراءات العقابية الإسرائيلية وتخفيف الحصار تدريجيا، وإعادة إمداد غزة بالوقود".

وظهرت المواد المتفجرة التي تحملها البالونات والطائرات الورقية لأول مرة كسلاح في غزة خلال الاحتجاجات في 2018، حيث كانت تطلق يوميا عبر الحدود.

وفرضت إسرائيل سلسلة من العقوبات على القطاع ردا على إطلاق البالونات الحارقة، ولعل أبرزها إغلاق البحر أمام الصيادين ووقف إمدادات الوقود وإغلاق معبر كرم أبو سالم.

فرانس24/ أ ف ب

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