الحكومة الألمانية تدين محاولة اقتحام مبنى الرايسختاغ خلال التظاهرة ضد قيود كورونا

جون ماكدوغال اف ب/ارشيف

تظاهرة ضد إجراءات مكافحة كوفيد-19 في برلين في 1 آب/أغسطس 2020

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برلين (أ ف ب)

دان وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر الأحد محاولة متظاهرين اقتحام مبنى الرايخستاغ في برلين خلال التظاهرة التي جرت للاحتجاج على القيود المفروضة للحد من انتشار وباء كوفيد-19 وانتهت باعتقال 300 شخص.

وقال سيهوفر لصحيفة "بيلد" اليومية أن محاولة "متطرفين ومثيري اضطرابات" اقتحام مبنى الرايخستاغ مقر مجلس النواب الألماني "والمركز الرمزي لديموقراطيتنا"، هي أمر "غير مقبول".

واقتحم مئات المحتجين مساء السبت الحواجز الأمنية لصعود الدرج المؤدي إلى مدخل مبنى الرايخستاغ. وقد تمكنت الشرطة في اللحظة الأخيرة من منعهم من دخول المبنى مستخدمة البخاخات لتفريق الحشد. وقامت باعتقال عدد من الأشخاص.

ويرتدي الرايخستاغ حيث يعقد النواب الألمان اجتماعهم العامة، طابعا رمزيا كبيرا. فقد أحرق النازيون في 1933 المبنى وقبته في عمل اعتبر المؤرخون أنه كان يهدف إلى ضرب ما تبقى من الديموقراطية الألمانية في مرحلة ما بين الحربين العالميتين.

© 2020 AFP