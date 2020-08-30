الرئيس اللبناني يدعو إلى إصلاح النظام وإعلان لبنان دولة مدنية

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون أن الدولة المدنية وحدها قادرة على حماية التعددية وصونها وجعلها وحدة حقيقية. وقد دعا في خطاب له عشية الذكرى المئوية للبنان الكبير إلى إصلاح النظام وإعلان لبنان دولة مدنية. إلى ذلك، برز بعد ظهر الأحد اسم السفير اللبناني السابق في ألمانيا مصطفى أديب من بين الأبرز لتولي رئاسة الحكومة.

إعلان اقرأ المزيد

أشار الرئيس اللبناني ميشال عون الأحد إلى أن وقت التغيير حان داعيا الى إعلان لبنان "دولة مدنية" عشية زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يدعو الى إصلاح النظام السياسي.

وقال عون في كلمة الى اللبنانيين في الذكرى المئوية لإعلان دولة لبنان الكبير: "لأنني مؤمن أن الدولة المدنية وحدها قادرة على حماية التعددية وصونها وجعلها وحدة حقيقية، أدعو الى إعلان لبنان دولة مدنية".

وتعهد "الدعوة الى حوار يضم السلطات الروحية والقيادات السياسية توصلاً الى صيغة مقبولة من الجميع تترجم بالتعديلات الدستورية المناسبة".

وتابع أن "تحوّل لبنان من النظام الطوائفي السائد الى الدولة المدنية العصرية، دولة المواطن والمواطنة، يعني خلاصه من موروثات الطائفية البغيضة وارتداداتها، وخلاصه من المحميات والخطوط الحمر والمحاصصة التي تكبّل أي إرادة بنّاءة وتفرمل أي خطوة نحو الإصلاح".

وأوضح عون أن "شباب لبنان ينادون بالتغيير، أصواتهم تصدح في كل مكان تطالب بتغيير النظام، فهل نصغي إليهم؟ هؤلاء الشباب هم لبنان الآتي، ولأجلهم ولأجل مستقبلهم أقول نعم حان الوقت" لاتخاذ هذه الخطوة.

"اسم جديد لتولي الحكومة"

إلى ذلك، برز اسم جديد على الساحة السياسية اللبنانية لتولي رئاسة الحكومة، عشية الاستشارات النيابية المقررة الاثنين.

فقد أعلن فؤاد السنيورة العضو البارز في تيار المستقبل اللبناني الأحد إن التيار الذي يقوده السياسي رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري سيرشح سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب لمنصب رئيس الوزراء وذلك خلال مشاورات رسمية الاثنين.

ومن شأن هذا الإعلان أن يجعل أديب المرشح الأوفر حظا للمنصب الذي يجب أن يذهب إلى مسلم سني بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان.

وفي وقت لاحق، أشار مصدر سياسي إلى أن كتلة حزب الله وحركة أمل سيسميان السفير مصطفى أديب رئيسا للحكومة في الاستشارات النيابية غدا.

ويعتزم تيار المستقبل بقيادة السياسي السني سعد الحريري ترشيح أديب للمنصب.

وأديب سفير لبنان لدى ألمانيا. ودعت الرئاسة إلى مشاورات نيابية غدا الاثنين لاختيار رئيس وزراء جديد وهو منصب يجب أن يشغله سني بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي. واستقالت حكومة حسان دياب في وقت سابق هذا الشهر بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت.

من جهته، قال جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر بلبنان وهو أكبر كتلة مسيحية بالبلاد في تصريح لرويترز إن التيار سيرشح سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب رئيسا للوزراء.

وأوضح باسيل أنه جرى التوصل لاتفاق لترشيح أديب الذي رشحه تيار المستقبل بقيادة سعد الحريري للمنصب أيضا في وقت سابق اليوم الأحد.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك