نتانياهو يكشف عن محادثات سرية ومباشرة مع قادة عرب ومسلمين لتوقيع اتفاقات تطبيع

بعد التطبيع الإسرائيلي – الإماراتي، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد عن اتصالات سرية ومباشرة مع دول عربية وإسلامية لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، مثل السودان وتشاد وسلطنة عمان.

إعلان اقرأ المزيد

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد وجود محادثات سرية مباشرة مع قادة عدد من الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.

وأشار نتانياهو خلال مؤتمر صحافي جمعه بصهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر في القدس عشية أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات إلى أن "هناك عدة محادثات مباشرة وغير معلنة مع القادة العرب والمسلمين لتطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل". مشيرا إلى أن بين هذه الدول السودان وتشاد وسلطنة عمان.

هذا التصريح يأتي بعد الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 أغسطس/آب 2020. وبذلك أصبحت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دول عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل.

ويوم السبت، أعلنت الإمارات إلغاء قانونها الذي يعود للعام 1972 والقاضي بمقاطعة إسرائيل ومنع أي اتفاقيات أو تعاون على جميع الأصعدة للأفراد ومؤسسات الدولة. وبموجب هذا الإلغاء، سيسمح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الإمارات. كما سيتمكن الإماراتيون من عقد اتفاقيات مع الإسرائيليين على جميع الأصعدة. وتعد الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994).

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك