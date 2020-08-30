تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#تركيا
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

نتانياهو يكشف عن محادثات سرية ومباشرة مع قادة عرب ومسلمين لتوقيع اتفاقات تطبيع

نشرت في:

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
2 دقائق

بعد التطبيع الإسرائيلي – الإماراتي، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد عن اتصالات سرية ومباشرة مع دول عربية وإسلامية لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، مثل السودان وتشاد وسلطنة عمان.

إعلان

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد وجود محادثات سرية مباشرة مع قادة عدد من الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.

وأشار نتانياهو خلال مؤتمر صحافي جمعه بصهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر في القدس عشية أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات إلى أن "هناك عدة محادثات مباشرة وغير معلنة مع القادة العرب والمسلمين لتطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل". مشيرا إلى أن بين هذه الدول السودان وتشاد وسلطنة عمان.

هذا التصريح يأتي بعد الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 أغسطس/آب 2020. وبذلك أصبحت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دول عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل.

ويوم السبت، أعلنت الإمارات إلغاء قانونها الذي يعود للعام 1972 والقاضي بمقاطعة إسرائيل ومنع أي اتفاقيات أو تعاون على جميع الأصعدة للأفراد ومؤسسات الدولة. وبموجب هذا الإلغاء، سيسمح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الإمارات. كما سيتمكن الإماراتيون من عقد اتفاقيات مع الإسرائيليين على جميع الأصعدة. وتعد الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994).

 

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.