وزير التربية الفرنسي يطمئن الأولياء: "كل الظروف متوفرة لإنجاح الدخول المدرسي الجديد"

أكد وزير التربية الفرنسي جان ميشيل بلانكيه الأحد أن وزارته في أتم الاستعداد من أجل ضمان دخول مدرسي جديد ناجح بالرغم من التحديات الصحية التي يفرضها وباء فيروس كورونا في البلاد. فيما أضاف أن دوائر قطاع التربية تعمل دون هوادة لكي تكون السنة الدراسية الجديدة عادية وتتابع عن كثب تطور الجائحة بالتعاون مع اللجنة العليا للصحة العامة بفرنسا.

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أكثر من 12 مليون تلميذ سيعودون إلى المدارس في فرنسا ابتداء من يوم الثلاثاء الفاتح من سبتمبر/أيلول حسب وزير التربية الفرنسي جان ميشيل بلانكيه الذي قال في حوار مع جريدة "لوجورنال دو ديمانش" الأسبوعية نشر الأحد إن "كل شيء جاهز لضمان دخول مدرسي ناجح على الرغم من تهديدات وباء فيروس كورونا".

وأضاف بلانكيه "سنعمل على أن تكون السنة الدراسية الجديدة عادية بقدر الإمكان ولن نستسلم للوضع الصحي الصعب. طبعا يتوجب علينا أن نتحلى بالحذر واليقظة لكن في نفس الوقت لا يمكن أن نصرف النظر عن هدفين أساسيين وهما تحسين المستوى الدراسي للطلبة قدر الإمكان وتقليص الفوارق الاجتماعية".

وبشأن البروتوكول الصحي الذي سيتم التعامل به في المدارس لمنع تفشي من جديد وباء كوفيد19، طمأن وزير التربية قائلا "إن البروتوكول الصحي الذي سنعتمده هو الأكثر صرامة في أوروبا" مضيفا أن " الكمامات الواقية مفروضة على كل الطلبة ابتداء من سن الحادية عشرة وعلى كل المعلمين وموظفي قطاع التربية".

وزارة الصحة تتابع عن كثب تطور وباء كوفيد-19 في المناطق "الحمراء"

وبخصوص المدارس التي تقع في "المناطق الحمراء" أي تلك التي تشهد تفشيا مقلقا لوباء كوفيد-19 مثل العاصمة باريس ومدينة مرسيليا، أكد بلانكيه أن "وزارة التربية بالتعاون مع الهيئة العليا للصحة العامة تتابع عن كثب تطور الوضع الصحي في هذه المناطق"، منوها أنه "في حال تدهور الوضع الصحي أكثر، فسيتم اتخاذ إجراءات صحية عاجلة وأكثر صرامة في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، مثل تقليص عدد التلاميذ في الأقسام وغلق بعض المدارس إذا اقتضى الأمر ذلك فضلا عن منع اختلاط التلاميذ وفق الأعمار".

وتابع "لكن لغاية الآن نحن جاهزون للدخول المدرسي خاصة وأن عدد الإصابات المسجلة لا يبعث على القلق مقارنة بشهر مارس/آذار الماضي".

ورفض بلانكيه انتقادات بعض الأطباء الذين كتبوا مقالا نشرته جريدة "لوباريزيان" الأسبوع الماضي بأن "المدارس الفرنسية غير جاهزة لاستقبال التلاميذ"، موضحا "أن وزارة التربية أخذت بعين الاعتبار جميع التوصيات التي اقترحتها الهيئة الفرنسية العليا للصحة العامة وأن كل الإجراءات الوقائية التي تم الاعتماد عليها داخل المؤسسات التربوية تحترم قرارات هذه الهيئة الصحية العليا".

79 بالمائة من أولياء التلاميذ لا "يخشون" إرسال أولادهم للمدارس

وفي سؤال حول كيفية التعامل مع طالب أصيب بفيروس كورونا؟ رد بلانكيه مفسرا "في هذه الحالة سيتم إبلاغ الوكالة المحلية للصحة، ثم سنطلب من مدير المدرسة أن يقدم لنا أسماء الطلاب الآخرين الذين ربما كانوا مع اتصال مع الطالب المصاب وسيتم إخضاعهم جميعا لفحوصات طبية لمعرفة هل انتقلت العدوى إليهم أم لا". فيما شدد بلانكيه على سرعة القيام بهذا الاختبار الطبي لمنع تدهور الوضع أكثر أو انتقال العدوى إلى تلاميذ آخرين.

هذا، وتفاعل بلانكير بشكل إيجابي مع نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته أسبوعية "لوجورنال دو ديمانش" والذي أظهر أن 79 بالمائة من أولياء التلاميذ لا يخشون إرسال أولادهم إلى المدارس.

وقال إن "الثقة الممنوحة من قبل العائلات لوزارة التربية مقارنة بشهر مايو/أيار الماضي هي نتيجة عمل توعوي كبير وطويل الأمد"، منوها أن وزارة التربية "ستستمر في طمأنة العائلات التي لا تزال تظهر نوعا من القلق إزاء الدخول المدرسي خاصة تلك التي تعيش في الأحياء الفقيرة ".

ومنذ بدء تفشي الوباء، تُوفي 30602 شخصا في فرنسا، بينهم 20095 داخل المستشفيات و10507 (بحسب معطيات الخميس) في المؤسسات التعليمية والمراكز الطبية الاجتماعية.

طاهر هاني

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