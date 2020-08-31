إيرانيات يفضحن الاعتداءات الجنسية كاسرات الصمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تتصاعد وتيرة حركة #أنا_أيضا بشكل كبير في إيران مؤخرا إذ اتخذت عشرات الإيرانيات من شبكات التواصل الاجتماعي منبرا لفضح ما يتعرضن له من تحرش جنسي واغتصاب، كاسرات سنوات من الصمت ومسلطات الضوء على النظام القضائي، ما دفع السلطات في بعض الحالات إلى اعتقال المتهمين بالاعتداء.

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أبقت سارة أوماتالي ما تعرضت له من صدمة ورعب سرا طيلة أربعة عشر عاما، غير قادرة على الحديث عن المحنة التي عاشتها في طهران صيف سنة 2006. هذه الصحافية السابقة التي تعيش حاليا في الولايات المتحدة تعرضت لاعتداء جنسي بينما كانت تحاور أحد الفنانين البارزين في العاصمة الإيرانية. منذ نحو أسبوع قررت أخيرا أن تكسر صمتها عبر سلسلة تغريدات على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

نوشتن این چند سطر از سخت‌ترین کارهایی است که کرده‌ام. قرار است ماجرایی را بخوانید که ممکن است آدمی را که نزد خیلی‌هایتان فردی خردمند و فرهیخته و داناست و از روشنفکرهای محبوب، به کل زیر سؤال ببرد. این روایت را سال‌ها حمل کرده‌ام و دیگر دلیلی برای حمل مصلحت‌اندیشانه‌شان نمی‌بینم/ — Sara Omatali (@SOmatali) August 22, 2020

أوماتالي هي واحدة من عشرات الإيرانيات اللواتي توجهن مؤخرا إلى شبكات التواصل الاجتماعي لفضح الانتهاكات الجنسية التي تعرضن لها. استعمل بعضهن وسم "هاشتاغ" #MeToo (#أنا_أيضا) الذي ظهر في أعقاب اتهام عدة نساء للمنتج الأمريكي البارز هارفي واينستين بالاعتداء الجنسي عليهن.

ما شجع أوماتالي على الحديث هو قراءتها شهادة لشابة أخرى قالت إنها تعرضت للاغتصاب على يد أحد الأشخاص المشهورين في طهران. وقالت هذه السيدة في شهادتها التي نشرتها على إنستاغرام في منتصف شهر أغسطس/آب إنها وجدت نفسها عارية عندما استيقظت بعد أن خدرها المعتدي عليها واغتصبها. انتشرت هذه الشهادة بشكل واسع، وأدت وفق صحيفة لوموند الفرنسية لظهور حركة جماعية، فخلال فترة وجيزة تقدمت عشرات النساء بشهادات حول تعرضهن لاعتداء من قبل الرجل نفسه.

وبسبب حجم هذه القضية قامت شرطة طهران باعتقال المشتبه به في 25 أغسطس/آب. ففي واقعة نادرة شجعت السلطات الإيرانية الضحايا على التقدم بشكاوى رسمية.

وقال قائد شرطة إيران حسين رحيمي "نحن نضمن سرية جميع الشكاوى" وفق ما نقلته عنه وكالة إرنا الرسمية للأنباء.

نصائح قانونية

وفي الأسابيع الأخيرة توجهت إيرانيات أخريات إلى إنستاغرام وتويتر لتحديد هوية المعتدين عليهن. وتضمنت قائمة المتهمين أستاذا جامعيا إلى جانب فنانين بارزين وممثلين وكتاب.

كثيرات من الضحايا قلن إنهن كنَّ قاصرات عند وقوع الاعتداء. معظمهن صحافيات، تجرأن على الحديث دون استخدام أسماء مستعارة.

أثارت شهاداتهن موجة من التضامن على شبكات التواصل الاجتماعي. في بعض الأحيان عرض محامون نصائح قانونية، مع العلم أن الاتهامات قد تنقلب ضد المشتكيات. وعرض بعضهم المشورة القانونية للضحايا بالمجان.

يقول أحد المعلقين على شهادة إحدى الضحايا "إذا تعرضتِ للاغتصاب فعليكِ إبلاغ الشرطة أنك كنت عذراء قبل الاعتداء" وفق ما نقلته صحيفة لوموند الفرنسية. وحسب القانون الإيراني فإن عقوبة ممارسة الجنس قبل الزواج هي تسع وتسعون جلدة.

نظام قانوني منحاز

في مقابلة مع إذاعة راديو أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي قالت أوماتالي إن الشهادات على شبكات التواصل الاجتماعي قد ساهمت في كسر المحرمات القائمة منذ زمن طويل ورفع مستوى الوعي حول هذه الظاهرة المنتشرة.

واعتبرت أوماتالي أنه "في غياب التعليم الخاص بالمسائل الجنسية في إيران، فإن هذه الحركة الجماعية تحسن مناخ الحوار الشعبي وتخلق فرصة للتعليم". وأضافت "أدركت متأخرة أنه من غير الممكن لصحافية العمل في مثل هذه الظروف، التحرش والتعليقات والإيماءات غير اللائقة خلال المقابلات كانت غير محتملة".

وعلى تويتر قالت أوماتالي "بقيت صامتة طيلة هذه السنوات، لأنني كنت أخاف أولئك الذين يقولون إنه لا دليل لدي لإثبات ادعائي... ولكنني الآن أشعر أن الصمت النابع من الخوف يحط من كرامتي".

ليست الصدمة الشخصية والخوف من الموقف الاجتماعي وحدهما ما يجعل الضحايا يلزمن الصمت، فالقانون في الجمهورية الإسلامية أيضا يمثل عامل ردع لكثير من الضحايا، حسب المحامي محمد أوليايفارد.

ففي تصريحات نشرها موقع إيران واير الناطق بالفارسية أكد أوليايفارد على صعوبة إثبات الاغتصاب أمام المحاكم الإيرانية. فمن الواجب وجود عدة شهود عيان على الواقعة ويجب أن تتضمن عملية إيلاج للعضو الذكري في عضو الضحية لكي يتم اعتبارها اغتصابا. كذلك فإن شدة العقوبة من الممكن أن تثني الضحية من التقدم بشكوى رسمية، إذ إنه من الممكن أن يُحكم على المغتصبين في إيران بالإعدام.

صحيفة لوموند تحدثت مع إحدى المدعيات ضد المتهم بعدة عمليات اغتصاب والذي اعتقلته الشرطة أواخر أغسطس/آب. وأعربت الضحية عن هواجسها إزاء تبعات المحاكمة فقالت "تقلقني فكرة أنه قد يتعرض للإعدام، فأنا ضد عقوبة الإعدام حتى في حالات الاغتصاب".

نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والعائلة معصومة ابتكار حيت النساء اللواتي تحدثن عن وقائع الاعتداء الجنسي، ودعت القضاء إلى "مواجهة" المغتصبين "بشدة".

ونقلت وكالة بورنا للأنباء عن ابتكار قولها إن "حقيقة أن بناتنا يتحدثن بجدية -عن هذه القضية- هي أمر مهم، وإن كان مؤلما". وأضافت أن الحكومة تعمل حاليا على تشريع جديد ضد العنف الجنسي لتقدمه إلى البرلمان.

بهار ماكويي/ اقتباس: فؤاد حسن

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