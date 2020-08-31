الدوري الأميركي للمحترفين: كليبرز إلى الدور الثاني ودنفر يفرض مباراة فاصلة مع يوتا

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نيويورك (أ ف ب)

بلغ لوس أنجليس كليبرز الدور الثاني من بلاي أوف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (نصف نهائي المنطقة الغربية) بفوزه على دالاس مافريكس 111-97 ليحسم السلسلة في صالحه 4-2، فيما فرض دنفر ناغتس مباراة سابعة فاصلة على يوتا جاز عندما تغلب عليه

في المباراة الاولى، قاد النجم كواهي لينارد كليبرز الى حسمه التأهل وتفادي المباراة الفاصلة عندما حقق "دابل دابل" بتسجيله 33 نقطة مع 14 متابعة، وساعده بول جورج الذي استعاد مستواه بتسجيله 15 نقطة مع تسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة.

ويلتقي كليبرز في الدور الثاني مع دنفر ناغتس او يوتا جاز اللذين سيخوضان الثلاثاء مباراة سابعة فاصلة لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي المنطقة الغربية.

وتابع العملاق لوكا دونتشيتش تألقه في البلاي أوف وكان على بعد تمريرة حاسمة ومتابعة لتحقيق تريب دابل بعدما سجل 38 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة ومثلها متابعات، بيد أن ذلك لم يكن كافيا لقيادة فريقه إلى الفوز وفرض مباراة سابعة فاصلة.

وفرض دنفر ناغتس مباراة سابعة فاصلة على يوتا جاز عندما تغلب عليه 119-107 مدركا التعادل 3-3 في سلسلتهما في الدور الأول.

ويدين دنفر ناغتس بفوزه إلى نجمه جمال موراي الذي سجل 50 نقطة وبات رابع لاعب يسجل 50 نقطة أو أكثر مرتين في سلسلة واحدة من البلاي أوف.

ولحق موراي بالنجميبن السابقين مايكل جوردان وألن إفرسون والنجم الحالي ليوتا جاز دونوفان ميشتل الذي حقق هذا الانجاز الاسبوع الماضي واكتفى مساء الاحد بتسجيل 44 نقطة فقط.

وبدا واضحا التأثر الشديد لموراي بعد المباراة ووجد صعوبة التعليق على إنجازه، وأشار إلى حذائه حيث ظهرت صورتان لجورج فلويد، الأميركي من أصل إفريقي الذي قتل على يد شرطي أبيض في 25 أيار/مايو، وبريونا تايلور، امرأة سوداء قتلت على يد الشرطة في آذار/مارس الماضي في شقتها.

وقال موراي الذي حقق ست تمريرات حاسمة وخمس متابعات "هذا الحذاء مهم بالنسبة لي"، مضيفا . "أستخدم هذا الحذاء كرمز لمواصلة القتال. (...) يساعدني في العثور على القوة لمواصلة القتال في هذا العالم".

ويعود الفضل في فوز ناغتس أيضا إلى الصربي نيكولا يوكيتش الذي سجل 22 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة وجيرامي غرانت الذي أضاف 18 نقطة.

© 2020 AFP