الدوري الاميركي للمحترفين: بوسطن يتقدم على رابتورز 1-صفر

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Orlando (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

تقدم بوسطن سلتيكس على تورونتو رابتورز حامل اللقب الموسم الماضي بنتيجة 1-صفر بعد فوزه عليه 112-94 في المباراة الاولى بينهما في الدور الثاني من البلاي اوف ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاحد.

وكان الفريقان يخوضان اول مباراة لهما للفريقين منذ الاحد الماضي علما بان الدوري توقف على مدى ثلاثة ايام منتصف الاسبوع بسبب قرار مقاطعة المباريات احتجاجا على حادثة كينوشا في ويسكونسن حيث أطلق أحد عناصر الشرطة النار على رجل أسود غير مسلح يدعى جايكوب بليك.

وعلق مدرب بوسطن براد ستيفنس على هذه الحادثة بقوله قبل المباراة "ثمة قلوب جريحة في مختلف انحاء البلاد. كان الامر رائعا التواجد مع اللاعبين خلال هذا الاسبوع ومميزا للعمل معهم بشكل يومي".

وتألق في صفوف الفائز كل من جايسون تاتوم وماركوس سمارت بتسجيلها 21 نقطة، واضاف كميبا ووكر 18 و10 تمريرات حاسمة.

تقدم بوسطن بسرعة 11-3 بينها خمس نقاط لبراون قبل ان يوسع الفارق الى 25-13 بعد مرور 7 دقائق عندما ارتكب صانع العاب تورونتو رابتورز الكاميروني باسكال سياكام خطأه الفني الثالث.

وانهى بوسطن الربع الاول متقدما بفارق 16 نقطة (39-23) بفضل 10 نقاط لماركوس سمارت و9 نقاط لبراون.

وقلص رابتورز الفارق الى 9 نقاط في الربع الثاني لكن بوسطن عاد وتقدم بفارق اكثر من 20 نقطة في مطلع الربع الثالث وحافظ على تقدمه حتى النهاية.

ويلتقي في وقت لاحق في الدور الاول من البلاي اوف لوس انجليس كليبرز مع دالاس مافريكس (3-2)، ويوتا جاز مع دنفر (3-2).

© 2020 AFP