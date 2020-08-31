الولايات المتحدة: ترامب وبايدن يتبادلان الاتهامات بمسؤولية أعمال العنف في البلاد

قبل تسعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن الاتهام بالمسؤولية عن تصاعد أعمال العنف في البلاد بعد موجة جديدة تخللت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة.

إعلان اقرأ المزيد

تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن الاتهام بالمسؤولية عن تصاعد أعمال العنف بعد موجة جديدة تخللت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية ومقتل رجل في نهاية هذا الأسبوع في بورتلاند، في شمال غرب الولايات المتحدة.

الأمن أحد محاور الحملة للانتخابات الرئاسية

وأصبح الأمن أحد محاور الحملة للانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث نصب ترامب نفسه كمدافع عن القانون والنظام، بينما يتهمه خصمه بإذكاء التوتر.

Just watched what Biden had to say. To me, he’s blaming the Police far more than he’s blaming the Rioters, Anarchists, Agitators, and Looters, which he could never blame or he would lose the Radical Left Bernie supports! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2020

واتّهم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسيّة جو بايدن، ترامب بـ"التشجيع على العنف". وقال بايدن في بيان "ربّما يعتقد (ترامب) أنّ كتابة تغريدات حول القانون والنظام تجعله قويّاً، لكنّ عدم قدرته على دعوة مؤيّديه إلى التوقّف عن البحث عن الصّراع، لهو مؤشّر على مدى ضعفه".

"هل تشعر بالأمان في أمريكا دونالد ترامب؟"

وأعلن فريق حملة المرشح الديمقراطي أنه سيلقي كلمة الإثنين للرد على ما طرحوه على هيئة سؤال للناخبين في تشرين الثاني/نوفمبر: "هل تشعر بالأمان في أمريكا دونالد ترامب؟".

Joe Biden: "Covid has taken this year, just since the outbreak, has taken more than 100 year, look, here's, the lives, it's just, when you think about it." pic.twitter.com/D3dDY6njfD — Trump War Room - Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) August 31, 2020

ويأتي إطلاق النار السبت في بورتلاند في ولاية أوريغون في شمال غرب الولايات المتحدة خلال صدامات بين متظاهرين مناهضين للعنصريّة ومناصرين للرئيس دونالد ترامب، عقب أسبوع من التظاهرات في جميع أنحاء البلاد بعد إصابة الأمريكي من أصل إفريقي جايكوب بليك بجروح خطرة برصاص الشرطة في كينوشا في ولاية ويسكنسن.

ترامب يجيب بعشرات التغريدات

وعلّق دونالد ترامب في عشرات التغريدات صباح الأحد، منتقداً تصرّف رئيس بلدية بورتلاند الديمقراطي تيد ويلر ورفضه استدعاء الحرس الوطني، ومستنكرًا بشكل عامّ ما اعتبره تراخيًا في مدن يديرها الديمقراطيّون في مواجهة الانحراف والعنف، وتتحمل الشرطة المسؤولية على الصعيد المحلي في الولايات المتحدة.

وكتب على تويتر "ويلر غير كفوء، مثله مثل جو بايدن النائم". وأضاف الرئيس الأمريكي داعياً إلى إعادة "القانون والنظام" إلى شوارع المدينة، "لن يتحمّل سكّان بورتلاند عدم وجود أمن (في المدينة) بعد الآن. رئيس البلديّة أحمق. أرسِلوا الحرس الوطني!".

وقال "الحرس الوطني لدينا يمكن أن يحلّ هذه المشكلات في أقلّ من ساعة".

The Radical Left Mayors & Governors of Cities where this crazy violence is taking place have lost control of their “Movement”. It wasn’t supposed to be like this, but the Anarchists & Agitators got carried away and don’t listen anymore - even forced Slow Joe out of basement! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2020

من جهته، قال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف عبر قناة "إيه بي سي"، "يُواصلون (في بورتلاند) رفض أيّ شكلٍ من أشكال المساعدة من جانب الحكومة من أجل وقف أعمال العنف التي تشهدها (المدينة) منذ قرابة 90 يومًا".

ترامب يتجه إلى ويسكونسن

وكان الملياردير الجمهوري المرشّح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسيّة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، بعث خلال خطاب ترشيحه رسميًا من الحزب الجمهوري، بالرسالة نفسها التي يُدين فيها أعمال الشغب والنهب. ويتوجه الثلاثاء إلى كينوشا في ويسكونسن، حيث يتهم شاب (17 عام) بمقتل شخصين بالرصاص خلال أعمال الشغب التي أعقبت إصابة بليك.

وقُتل شخص بالرصاص السبت في بورتلاند في ولاية أوريغون في شمال غرب الولايات المتحدة خلال صدامات بين متظاهرين مناهضين للعنصريّة ومناصرين للرئيس دونالد ترامب، وفق ما أفادت الشرطة المحلّية الأحد.

وتُشكّل بورتلاند مركزًا لتظاهرات متكرّرة ضدّ عنف الشرطة في الولايات المتحدة، وذلك منذ وفاة المواطن الأمريكي الإفريقي جورج فلويد اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض في أيّار/مايو الماضي.

If I didn’t INSIST on having the National Guard activate and go into Kenosha, Wisconsin, there would be no Kenosha right now. Also, there would have been great death and injury. I want to thank Law Enforcement and the National Guard. I will see you on Tuesday! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2020

وأفادت وسائل إعلام محلّية بأنّ "قافلة من مئات السيّارات" يقودها أنصار ترامب تجمّعت في وسط مدينة بورتلاند حيث كان يتجمّع متظاهرو حركة "حياة السود مهمّة"، وقد حصل تبادل للشّتائم ومشادّات وإطلاق لعبوات غاز مسيل للدموع، وفق ما أظهرت صور التقطها هواة.

ولاحقاً، أفادت الشرطة في بيان بأنّ إطلاق النار حصل الساعة 20,45 بالتوقيت المحلّي في وسط المدينة، مشيرةً إلى فتح تحقيق في الجريمة.

وبحسب الصور، كان الضحيّة يضع قبّعة "بايتريوت براير"، وهي جماعة محلّية يمينيّة متطرّفة تنشط ضدّ الاحتجاجات المناهضة للعنصريّة المستمرّة في المدينة منذ ثلاثة أشهر.

اتهم رئيس بلديّة بورتلاند الديمقراطي ترامب الأحد بمهاجمة رؤساء البلديات الديمقراطيين، بعد أن راكم لمدة أربع سنوات الانتقادات ضد الصحافيين والمهاجرين.

وقال ويلر في مؤتمر صحفي "هل تتساءل بجدية، سيدي الرئيس، لماذا هذه هي المرة الأولى منذ عقود التي تشهد فيها أمريكا هذه الدرجة من العنف؟" مضيفا "أنت من أوجدت الكراهية والتقسيم".

وتجمع حوالي 100 متظاهر مناهض للعنصرية، مساء الأحد، أمام مبنى للشرطة في وسط بورتلاند، رافعين اللافتات وألقوا أحيانا المقذوفات.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك