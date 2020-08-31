اندلاع حريق قرب موقع ميسينا الاثري في اليونان

اطفائي يسعى لاخماد حريق غابات قرب موقع ميسينا الاثري في شمال شرق جزر البيلوبونيز في 30 آب/اغسطس 2020

إعلان اقرأ المزيد

اثينا (أ ف ب)

اندلع حريق غابات كبير الأحد في محيط موقع ميسينا الأثري في اليونان ما أدى إلى إجلاء الزوار منه، وفقا للاعلام المحلي.

وشب الحريق ظهرا قرب آثار من الحضارة الميسينية التي كانت قائمة في شرق البحر الأبيض المتوسط بين القرنين الخامس عشر والثاني عشر قبل الميلاد، لكن بدون ان يهدد المتحف وفقا لرجال الاطفاء.

واعلن قائد فوج اطفاء المنطقة ثاناسيس كوليفيراس لوكالة الأنباء اليونانية ان الحريق "امتد الى جزء من الموقع الأثري وأحرق أعشابا يابسة بدون تهديد المتحف".

وساهمت أربع طائرات ومروحيتان متخصصتان في اخماد الحرائق في التصدي لالسنة النار.

وفي بيان ذكرت وزارة الثقافة اليونانية انه وفقا للمعلومات الأولية "لم يلحق الحريق أضرارا بالتحف الأثرية". وأضاف المصدر ان "فريق خبراء سيقيم تداعيات" الحريق بعد اطفائه.

وتواجه اليونان خلال فصل الصيف حرائق غابات عنيفة يؤججها الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة والرياح.

© 2020 AFP