اول استدعاء لغريليش الى منتخب انكلترا بعد انسحاب راشفورد ووينكس

امدي راين مصدر/ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

حصل لاعب أستون فيلا الانكليزي جاك غريليش الاثنين على اول استدعاء له للمشاركة مع المنتخب الوطني، بعد انسحاب كل من ماركوس راشفورد وهاري وينكس من المبارتين اللتين ستجمعان انكلترا مع ايسلندا والدنمارك في دوري الامم الاوروبية لكرة القدم في ايلول/سبتمبر المقبل.

وشكل غياب غريليش عن القائمة الاولية للمدرب غاريث ساوثغيت مفاجأة بعد الاداء المميز الذي قدمه مع استون فيلا الموسم الفائت وساهم في بقاء الفريق في الدوري الممتاز.

ولكن انسحاب راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد ولاعب خط وسط توتنهام وينكس منح قائد فيلا الذي يلعب في مركز الجناح او لاعب وسط هجومي فرصة المشاركة الاولى مع بطل العالم عام 1966.

مثّل غريليش (24 عاما) الذي ربطته بعض التقارير الصحافية بالانتقال الى مانشستر يونايتد هذا الصيف، بلاده مع منتخب تحت 21 عاما وكان جزءا من الفريق الذي حقق لقب دورة تولون للناشئين عام 2016.

واستدعى ساوثغيت السبت مدافع ولفرهامبتون كومور كودي ولاعب وسط ارسنال اينسلي مايتلند-نايلز للمرة الاولى ايضا الى المنتخب، بعد استبعاده قائد الشياطين الحمر هاري ماغواير بعد صدور حكم إدانة بحقة من المحكمة الجنائية في جزيرة سيروس اليونانية.

وتقدم ماغواير باستئناف ضد الحكم بالسجن 21 شهرا و10 ايام مع وقف التنفيذ بعد ادانته بـ" الاعتداء على ممثلين للدولة"، و"الاذى الجسدي" و"الاهانات اللفظية" و"محاولة الرشوة" لضلوعه في شجار في ملهى ليلي. وبموجب القانون اليوناني، يلغي الاستئناف الادانة الاصلية حيث ستكون هناك اعادة محاكمة كاملة.

وأعلن راشفورد انسحابه بسبب معاناته من اصابة في كاحله منذ نهاية الموسم الفائت.

وغرد عبر حسابه على تويتر "أنا خائب. لم أرغب أبدا في أن أخذل الفريق ولكن هذه المباريات اتت باكرا قليلا بالنسبة لي. فعلت كل ما في وسعي ولكن علي أن أركز على بدء الموسم بأقوى صورة مع النادي والمنتخب".

والتقى لاعبو المنتخب في مقر "سانت جورج بارك" التدريبي الاثنين قبل مباراتهم امام ايسلندا في العاصمة ريكجافيك في الخامس من ايلول/سبتمبر على ان يلتقوا مع الدنمارك في كوبنهاغن بعدها بثلاثة ايام.

© 2020 AFP