بايدن يتهم ترامب ب"التسبب" بأعمال العنف في المدن الأميركية

روندا تشرشل, ساؤول لويب ا ف ب/ارشيف

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ويلمينغتون (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

اتهم المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن الرئيس دونالد ترامب بأنه "تسبب" بالعنف الذي اندلع في الولايات المتحدة على هامش تظاهرات جرت في الأيام الاخيرة، مؤكدا أن "فشله في دعوة مناصريه الى الكف عن التصرف كميليشيا مسلحة" يجعل منه رئيسا "ضعيفا".

وفي خطاب سيلقيه الاثنين في الساعة 13,30 (17,30 ت غ) في بيتسبورغ بولاية بنسلفانيا، ونشر فريق حملته مقتطفات منه، يعتبر بايدن أن ترامب "لا يستطيع وقف العنف لأنه تسبب به طوال أعوام".

ويضيف "يعتقد ربما أن اطلاق كلمتي قانون ونظام يجعله قويا، لكن فشله في دعوة مناصريه الى الكف عن التصرف كميليشيا مسلحة في البلاد يظهر لكم الى أي حد هو ضعيف".

وقبل تسعة اسابيع من الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، يتبادل ترامب وبايدن الاتهامات بالمسؤولية عن اعمال العنف.

وتنتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة صور الحراك التاريخي ضد العنصرية الذي يتحول احيانا أعمال شغب، وآخرها صورة فتى مسلح اتهم بقتل شخصين الاسبوع الفائت في مدينة كينوشا في ويسكنسن، وصورة أخرى لقافلة من مئات السيارات يستقلها مناصرون لترامب وتجول السبت في بورتلاند حيث قتل أيضا شخص بالرصاص.

ويعتزم بايدن الاثنين طرح السؤال الاتي على الناخبين "هل انتم في أمان في أميركا دونالد ترامب؟".

من جهته، يتهم ترامب الديموقراطيين بالتساهل في الولايات والمدن التي يحكمونها، وخصوصا أن قسما من الشرطة يأتمر بالسلطات المحلية. وواصل الاثنين نشر سلسلة تغريدات بدأها نهاية الاسبوع مركزا خصوصا على عبارة "القانون والنظام".

وكتب صباح الاثنين على تويتر أن "رؤساء البلديات والحكام المنتمين الى اليسار الراديكالي في المدن التي تشهد هذا العنف المجنون ما عادوا يسيطرون على +حركتهم+".

ولا يزال بايدن (77 عاما) يتقدم على ترامب (74 عاما) في معدل استطلاعات الرأي الوطنية وفي العديد من الولايات الرئيسية.

© 2020 AFP