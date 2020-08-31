بطولة فرنسا: سانت إتيان ومرسيليا يستهلان مشوارهما بالفوز على لوريان وبريست

جيف باشو ا ف ب

رومان هاموما يحتفل بتسجيل هدف لفريقه سانت إتيان في مرمى لوريان، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم في 30 آب/أغسطس 2020.

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باريس (أ ف ب)

بدأ سانت إتيان موسمه بشكل مثالي بعد الفوز على ضيفه لوريان 2-صفر، الأحد ضمن المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وحذا حذوه مرسيليا وصيف الموسم الماضي بفوز خارج الديار على ميتز 3-2.

ويعود الفضل بفوز سانت إيتان لمهاجمه رومان هاموما، صاحب الثنائية (19و51).

ولم يخض سانت إتيان مباراته الأولى في البطولة بعد تأجيل لقائه مع مرسيليا إلى منتصف أيلول/سبتمبر المقبل، نتيجة الاعلان عن خمس حالات بفيروس "كوفيد-19" في صفوف الأخير.

في الوقت الذي لقي لوريان خسارته الاولى بعد فوزه في مباراته الأولى على ستراسبورغ 3-1.

وتغلب مرسيليا على مضيفه ميتز 3-2. تقدم مرسيليا بواسطة جناحه فلوريان توفان بتسديدة بيسراه من حافة المنطقة (20) وهو الاول له في الدوري منذ ايار/مايو 2019 غاب بعدها عن الملاعب لفترة طويلة.

وسرعان ما اضاف المدافع الكروتي دوي كاليتا سار الثاني من كرة رأسية تابعها داخل الشباك (27) بتمريرة متقنة من توفان.

ومنح رومان فيفر الامل لاصحاب الارض عندما ادرك التعادل في نهاية الشوط الاول. بيد ان الكلمة الاخيرة كانت لمرسيليا الذي اضاف له كاليتا سار الهدف الثاني بتمريرة عرضية من توفان الذي كان احد نجوم المباراة.

ونجح ميتز في تقليص الفارق عبر غايتان شاربونييه من مسافة قريبة (89) وحاول الخروج بنقطة لكن الوقت داهمه.

وقاد جوناثان بامبا فريقه ليل لأول انتصار له في الموسم الجديد، بعد الفوز على مضيفه رينس 1-صفر.

وسجّل بامبا هدف المباراة الوحيد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 32.

وأهدى بامبا الهدف للممثل الأميركي الراحل تشادويك بوسمان الذي جسد شخصية البطل الخارق "بلاك بانثر" وتوفي يوم الجمعة في الثالثة والأربعين من عمره بسرطان القولون، مقلدا حركته بضم ذراعيه إلى صدره.

وعانى بامبا الموسم الماضي من عقم هجومي فلم يسجل سوى هدف وحيد في 26 مباراة في الدوري، في حين كان سجل 13 هدفا في موسم 2018-2019.

لكنه استهل الموسم الحالي بشكل مثالي بعد ان سجل هدف فريقه ايضا في الجولة الاولى في مرمى رين (1-1).

ورفع ليل رصيده إلى أربع نقاط، في المركز الثالث، فيما استقر رصيد رينس عند نقطة واحدة من تعادله مع موناكو 2-2 في المرحلة الأولى.

وحقق موناكو أول انتصاراته في عهدة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، بالفوز على على مضيفه ميتز 1-صفر، بعد تعادل مخيّب أمام رينس في المرحلة الافتتاحية 2-2 على أرضه وذلك على لارغم من اكماله المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه يوسف فوفانا في الدقيقة 47.

وسجل المدافع العملاق بينوا بادياشيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22.

وفاز نانت على ضيفه نيم 2-1، على الرغم من طرد لاعبين من صفوفه.

وسجّل البرازيلي أندري غيروتو (11)، وعمران لوزا (27) قبل أن يطرد الأخير في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، فيما أُخرج زميله البرازيلي فابيو من الملعب قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة بالبطاقة الصفراء الثانية.

وتغلب بوردو على مضيفه أنجيه بثنائية نظيفة، تناوب على تسجيلها النيجيري جوش ماجا (25)، والكرواتي توما باشيتش (27).

واحتل بوردو المركز الثاني بأربع نقاط، خلف نيس صاحب الصدارة الفائز السبت على ستراسبورغ (2-صفر).

© 2020 AFP