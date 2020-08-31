جائزة بلجيكا الكبرى: هاميلتون يحقق فوزه الخامس في الموسم الحالي

جون تيس POOL/ا ف ب

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سبا فرانكورشان (بلجيكا) (أ ف ب)

احرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون المركز الاول في سباق جائزة بلجيكا الكبرى الجولة السابعة من بطولة العالم لسيارات فورمولا واحد على حلبة سبا فرانكورشان الاحد.

وتقدم هاميلتون على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس وعلى الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول).

والفوز هو الخامس هذا الموسم في 7 سباقات لهاميلتون الذي انطلق من المركز الاول في سباق اليوم، فخطا خطوة اضافية نحو معادلة رقم الاسطورة الالماني ميكايل شوماخر من خلال احراز لقبه العالمي السابع هذا الموسم بعد ان وسع الفارق عن فيرشتابن في صدارة بطولة العالم الى 47 نقطة.

والفوز هو الـ89 في مسيرة هاميلتون فبات على بعد انتصارين فقط من معادلة الرقم القياسي لشوماخر.

ولم يجد هاميلتون اي صعوبة طوال السباق الي لم يشهد اي احداث مثيرة، فتصدره من البداية وحتى النهاية.

وللمفارقة، فإن السائقين الذين انطلقوا من المراكز الستة الاولى حافظوا على مراكزهم لدى اجتيازهم خط الوصول.

وقبل انطلاق السباق، وقف السائقون دقيقة صمت في تخليدا لكرى مرور عام على مصرع السائق الفرنسي انطوان هوبير سائق فورمولا 2 على الحلبة اتها.

وكانت والدة هوبير موجودة في حين خاض السائقون السباق وقد وضعوا الحرفين الاولين من اسم السائق الفرنسي وعائلته على سياراتهم.

© 2020 AFP