روسيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين سلوفاكيين رداً على خطوة مماثلة

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موسكو (أ ف ب)

أعلنت روسيا الاثنين طرد ثلاثة دبلوماسيين سلوفاكيين في "تدبير مضاد" بعد أن قامت سلوفاكيا بخطوة مماثلة وطردت ثلاثة دبلوماسيين روس، في ثالث قرار من هذا النوع خلال أسبوع على خلافية توتر بين موسكو والأوروبيين.

وأُبلغ السفير السلوفاكي لدى موسكو بالقرار الروسي عند استدعائه إلى وزارة الخارجية الروسية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وقالت الوزارة إن "روسيا وانطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، اتخذت قرار طرد من أراضيها ثلاثة متعاونين دبلوماسيين من السفارة السلوفاكية في موسكو".

وأعلنت سلوفاكيا في العاشر من آب/أغسطس طرد ثلاثة دبلوماسيين روس لارتكابهم "جريمة خطيرة"، في وقت أفادت وسائل إعلام محلية عن احتمال وجود رابط بين الخطوة وقتل متمرّد شيشاني سابق هو زليمخان خانغوشفيلي، في حديقة في برلين العام الماضي.

وألقت الشرطة الألمانية القبض على مشتبه به بعد وقت قصير من الجريمة، واتهم ممثلو الادعاء روسيا بإصدار الأمر بالقتل، الأمر رفضته موسكو واعتبرت أن "لا أساس له من الصحة".

ونددت الخارجية الروسية الاثنين بطرد سلوفاكيا الدبلوماسيين الثلاثة معتبرةً أنها بمثابة "خطوة غير ودية" و"تتعارض مع الروح البناء تقليدياً لتطوير العلاقات بين البلدين".

وهذه ثالث عملية طرد لدبلوماسيين أوروبيين من جانب روسيا خلال أسبوع.

وطُلب الجمعة من دبلوماسية نروجي مغادرة الأراضي الروسية رداً على طرد النروج دبلوماسي روسي على خلفية قضية تجسس.

وقبل بضعة أيام، أعلنت السلطات أن دبلوماسياً نمساوياً أصبح شخصية غير مرغوب فيها في روسيا رداً على طرد فيينا دبلوماسي روسي على خلفية قضية تجسس صناعي.

في حزيران/يونيو، طردت موسكو دبلوماسيين تشيكيين اثنين في خطوة جاءت أيضاً رداً على أخرى مماثلة، بعد طرد دبلوماسيين روسيين اثنين على خلفية خطط زائفة لتسميم مسؤولين سياسيين.

© 2020 AFP