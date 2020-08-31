فرنسا: أكثر من ثمانية آلاف شخص مدرجون على قائمة التطرف لأغراض إرهابية

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وزير الداخلية جيرالد دارمانان، خلال كلمة ألقاها حول حالة التهديد الإرهابي في فرنسا، 31 أغسطس/ آب 2020، في مقر المديرية العامة للأمن الداخلي، في ليفالوا-بيريه.

قبل يومين من بدء المحاكمة في اعتداءي صحيفة شارلي إيبدو والمتجر اليهودي في كانون الثاني/يناير 2015، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الإثنين أن 8132 شخصا في فرنسا مدرجون اليوم على قائمة التقارير للوقاية من التطرف ذات الطابع الإرهابي. وأوضح الوزير أن "الخطر الإرهابي... يبقى التهديد الرئيسي الذي تواجهه" البلاد.

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أوضح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الإثنين أن التهديد الإرهابي لا يزال مرتفعا في فرنسا وذلك عقب الإعلان عن وجود أكثر من ثمانية آلاف شخص (8132) مدرجين اليوم على قائمة التقارير للوقاية من التطرف ذات الطابع الإرهابي.

وقال دارمانان أثناء زيارة لمقر الإدارة العامة للأمن الداخلي أن التهديد الإرهابي "لا يزال مرتفعا في فرنسا" موضحا أن "الخطر الإرهابي ذا الجذور السنية يبقى التهديد الرئيسي الذي تواجهه" البلاد.

La menace terroriste demeure à un niveau très élevé sur notre territoire. Depuis 2013, le travail quotidien et minutieux de nos services a permis de déjouer 61 attentats, dont 32 depuis 2017. Nous leur devons la plus grande reconnaissance. pic.twitter.com/gNsTUNxwtI — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 31, 2020

وقبل يومين من بدء المحاكمة في اعتداءي صحيفة شارلي إيبدو والمتجر اليهودي في كانون الثاني/يناير 2015 أكد وزير الداخلية أن "مكافحة الإرهاب الإسلامي أولوية للحكومة". وأضاف "لن نتوقف أبدا عن مطاردة أعداء الجمهورية بدون هوادة".

"أعمال إرهابية"

وإذ عرض أشكال التهديد قال دارمانان إنه "رغم الهزيمة العسكرية لتنظيم الدولة الإسلامية (...) فإن التهديد من الخارج (العمل الإرهابي المخطط له في الخارج والمنفذ في فرنسا) حتى وإن تراجع يجب أن نخصص له دائما كل اهتمامنا".

Ma venue au siège de la DGSI, la veille de l’ouverture du procès des attentats de janvier 2015, est l’occasion de rappeler que nos forces œuvrent quotidiennement à la lutte contre le terrorisme.

🔴 Suivez mon discours en direct :https://t.co/BROOKJPLJZ — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 31, 2020

وأوضح أن "التهديد الناجم عن عمليات إرهابية يخطط لها في الداخل هو الأكبر والأقوى (...) تغذيه دعاية المجموعات الإرهابية المستلهمة من الجهاديين وأيضا تأثير أنصار الإسلام الراديكالي الذي يسعى البعض إلى أن يحظى به في أحيائنا".

ورأى الوزير أن "التهديد الذي يطرحه أنصار الإسلام الراديكالي بات تحديا متناميا لأجهزة الاستخبارات التي تقوم اليوم بمتابعة 8132 شخصا مدرجين على هذه القائمة".

وفي ظل تحديات عملية مكافحة الإرهاب لفت دارمانان إلى الإمكانات الإضافية المخصصة للإدارة العامة للأمن الداخلي التي ستزيد عديدها بـ"1260 فردا طوال فترة الولاية الرئاسية".

"505 سجين إرهابي إسلامي على صلة بالتيار الإسلامي"

وحول قضية الإفراج قريبا عن "505 سجين إرهابي إسلامي على صلة بالتيار الإسلامي" يضاف إليهم "702 من سجناء الحق العام الذين قد يصبحون متطرفين، اعتبر أنه "تحد أمني كبير".

ودعا إلى التنبه لـ"أشكال أخرى من التحرك" مصدرها "مجموعات متطرفة أو أفراد معزولون يؤيدون اللجوء إلى العنف". وفي هذا الخصوص أشار إلى توقيف شخص في أيار/مايو في ليموج كان يريد مهاجمة أماكن عبادة يهودية.

فرانس24/ أ ف ب

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