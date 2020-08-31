فلاشينغ ميدوز: تسيتسيابس وبليشكوفا ابرز المتأهلين في اجواء غير اعتيادية

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نيويورك (أ ف ب)

افتتحت الاثنين منافسات بطولة فلاشينغ ميدوز، إحدى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، في أجواء غير اعتيادية في نيويورك خلف ابواب موصدة في أول غراند سلام خلال ازمة فيروس كوروناالمستجد حيث لم تشهد على نتائج مفاجئة.

وفي ظل ظروف استثنائية فرضها فيروس "كوفيد-19" الذي علق المنافسات لأشهر طويلة، باتت بطولة الولايات المتحدة المفتوحة ثانية بطولات الغراند سلام الأربع لهذا الموسم، بعد أن اعتادت على أن تكون الأخيرة وذلك نتيجة إلغاء ويمبلدون (الثالثة تقليديا) وإرجاء رولان غاروس الفرنسية (الثانية تقليديا) لما بعد فلاشينغ ميدوز.

بعد أن تميزت تاريخيا بجمهورها الشغوف، افتتحت البطولة الأميركية خلف أبواب موصدة وسط اجراءات صحية مشددة.

وفي أبرز النتائج، بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سادسا عالميا الدور الثاني بسهولة بفوزه على الاسباني البرت راموس-فينولاس بنتيجة 6-2، 6-1 و6-1 في ساعة و38 دقيقة.

ويلتقي المصنف رابعا في الدورة مع السلوفاكي جوزيف كوفاليك المصنف 123 عالميا او الاميركي المشارك ببطاقة دعوة ماكسم كريسي.

وبلغ الالماني الكسندر زفيريف المصنف سابعا عالميا الدور الثاني بتفوقه بصعوبة على الجنوب افريقي كيفن اندرسون 7-6 (7/2)،5-7، 6-3 و7-5.

اما الاسباني بابلو كارينيو بوستا احتاج لخمس مجموعات للفوز على الياباني ياسوتاكا اوشياما 6-4، 3-6، 6-1، 3-6 و3-6.

كما بلغ الفرنسي جيل سيمون الدور الثاني على حساب المصري محمد صفوات بنتيجة 6-1، 6-4 و6-4.

فيما يبدأ المصنف اول الصربي نوفاك ديوكوفيتش مشواره نحو لقبه الكبير رقم 18 في وقت لاحق الاثنين.

- أجواء غريبة -

لدى السيدات، بلغت المصنفة ثالثة عالميا والاولى في الدورة التشيكية كارولينا بليشكوفا الدور الثاني بفوزها على الاوكرانية انجيلينا كالينينا بنتيجة 6-4 و6-صفر.

وواجهت بليشكوفا (28 عاما) خطر خسارة المجموعة الاولى بعد ان فرطت بتقدم 4-1 الى 4-4 الا انها استعادت توازنها وفازت بآخر شوطين.

وخرجت بليشكوفا باكرا من دورة سينسيناتي الاسبوع الفائت التي اقيمت استثنائيا هذا العام في نيويورك، وقالت انها لا تزال تحاول التأقلم على اللعب امام مدرجات فارغة.

وقالت وصيفة فلاششينغ ميدوز 2016 بعد فوزها على الملعب الرئيسي "آرثر آش" "شعرت بحال افضل من المباراة السابقة الاسبوع الفائت، أعتقد أن الملعب الرئيسي مكان أفضل مهما كانت الظروف، بالطبع لا زال فارغا من الجماهير ولكنني شعرت أنني بحال افضل".

وتلتقي بليشكوفا تاليا مع الفرنسية كارولين غارسيا.

كما تأهلت مواطنةالاولى بترا كفيتوفا الى الدور الثاني بفوزها على الرومانية ايرينا-كاميليا 6-3 و6-2.

وأكدت كفيتوفا حاملة لقب وبملبدون في مناسبتين، والتي لم تتجاوز في مسيرتها الدور ربع النهائي في فلاشينغ ميدوز انها لا تزال تتأقلم ايضا مع غياب الجماهير ومنع المشاركين من الخروج الى المدينة.

قالت كفيتوفا (30 عاما) "الامر كان مختلفا حتما، أنا سعيدة انني خضت بعض المباريات قبل ان اعتاد على هذه الامور".

وتابعت "تحتم علي حقا التأقلم على التواجد في الفقاعة. انه امر مختلف تماما، إذ كنت أخرج لاحتساء القهوة واجلس في +سنترال بارك+ فجأة بات ذلك ممنوعا".

وبلغت الالمانية انجليك كيربر بطلة نسخة العام 2016 الدور الثاني بفوزها على الاسترالية ايلا تومليانوفيتش 6-4 و6-4.

وقالت كيربر بطلو ويمبلدون 2018 "من الغريب قليلا اللعب من دون جماهير ومن دون دعم والاجواء في الملعب الرئيسي".

ومن ضمن إجراءات السلامة التي تتضمن اختبارات دورية للتأكد من عدم إصابة أحد بفيروس "كوفيد-19"، سيتم استيعاب الغالبية العظمى من اللاعبين في لونغ آيلند التي تبعد 30 كيلومترا شرق فلاشينغ ميدوز، في فندقين طلبهما الاتحاد الاميركي، حيث تم ترتيب كل شيء لاستقبالهم.

لكن عددا قليلا، بينهم ديوكوفيتش وسيرينا وليامس، حصلوا من الاتحاد الاميركي على اذن استئجار بيوت على نفقتهم الخاصة، حيث يتعين عليها ايضا دفع نفقات المراقبة طوال 24 ساعة في اليوم الواحد.

ولا يسمح لأي كان بأن يخرج من "الفقاعة" التي تصل الفندقين والبيوت المستأجرة بملاعب فلاشينغ ميدوز، ومن يخالف من دون تصريح اللجنة المنظمة سيطرد من البطولة.

© 2020 AFP