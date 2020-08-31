فيروس كورونا: الهند تسجل 78761 إصابة خلال يوم واحد في رقم قياسي عالمي

العاملة في المجال الصحي كمال كوماري ومساعدتها تجوبان شوارع نيودلهي لتوزيع أجهزة قياس نسبة أكسجة الدم، 26 أغسطس/آب 2020.

سجلت الهند رقما قياسيا عالميا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إذ أعلنت الأحد عن إصابة 78761 شخصا بالمرض خلال 24 ساعة، بزيادة أكثر من ألف إصابة عن الحصيلة القياسية السابقة التي سجلتها الولايات المتحدة في 17 يوليو/تموز والتي بلغت 77638.

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شهدت الهند الأحد تسجيل 78 ألفا و761 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهي حصيلة قياسية عالمية جديدة.

وكان الرقم القياسي السابق سجل في 17 يوليو/تموز الماضي في الولايات المتحدة وبلغ 77 ألفا و638 إصابة جديدة، حسب معطيات جمعتها وكالة الأنباء الفرنسية.

والهند هي رسميا ثالث دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس وتأتي بعد الولايات المتحدة والبرازيل، مع 3,5 ملايين مصاب بالمرض. في المجمل، أودى الوباء بحياة 63 ألف شخص في الهند.

وتم الإعلان عن الحصيلة القياسية هذه غداة تخفيف الحكومة الهندية مرة جديدة القيود السارية منذ مارس/آذار لمكافحة تفشي الوباء.

واتُخذ هذا القرار لمحاولة إنعاش الاقتصاد، فيما فقد ملايين الهنود عملهم.

وقالت وزارة الداخلية الهندية إنه اعتبارا من سبتمير/أيلول، سيُسمح من جديد بالتجمعات التي تضم حتى مئة شخص للأحداث الثقافية والرياضية والسياسية.

فرانس24/ أ ف ب

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