لبنان: الرئيس ميشال عون يكلف الدبلوماسي مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة

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رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب لدى وصوله إلى قصر بعبدا في بيروت. 31 أغسطس 2020.

أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية الاثنين أن الرئيس ميشال عون استدعى الدبلوماسي مصطفى أديب (48 عاما) لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما نال تأييد تسعين نائبا خلال الاستشارات النيابية التي أجراها الاثنين.

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كلف الرئيس اللبناني ميشال عون سفير بلاده لدى برلين مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة، بعدما نال تأييد تسعين نائباً خلال الاستشارات النيابية التي أجراها الاثنين.

وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أن عون استدعى أديب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تزامنا مع وصول الرئيس المكلف إلى القصر الرئاسي.

وبدا واضحا أن توافقا حصل خلال الساعات الماضية بين أبرز القوى السياسية لتسمية أديب.

وكانت حكومة حسان دياب استقالت في العاشر من أغسطس/آب.

وكان أقطاب الطائفة السنية في لبنان قد أعلنوا الأحد أنهم توافقوا على اسم مصطفى أديب لتولي رئاسة الوزراء.

ويأتي اختيار هذه الشخصية غير المعروفة فيما سيعود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت في زيارة ثانية منذ الانفجار بمرفأ المدينة في 4 أغسطس/آب والذي خلف 188 قتيلا على الأقل.

والسفير أديب (48 عاما) يحمل دكتوراه في العلوم السياسية وهو أستاذ جامعي، عين سفيرا في ألمانيا العام 2013 ويعتبر قريبا من رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.

فرانس24/أ ف ب

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