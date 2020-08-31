مقتل شخص خلال مظاهرة مناهضة للعنصرية في بورتلاند الأمريكية وبايدن يتهم ترامب بـ"التشجيع على العنف"

سلطات مدينة بورتلاند أعلنت عن مقتل شخص في اشتباكات بين مناهضين للعنصرية ومناصرين للرئيس دونالد ترامب ليل السبت الأحد.

أعلنت شرطة بورتلاند، التابعة لولاية أوريغون (شمال غرب الولايات المتحدة)، الأحد أن شخصا قٌتل بالرصاص خلال صدامات بين متظاهرين مناهضين للعنصرية ومناصرين للرئيس دونالد ترامب. واتهم جو بايدن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني ترامب بـ"التشجيع على العنف".

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أعلنت الشرطة المحلية في في بورتلاند بولاية أوريغون (شمال غرب الولايات المتحدة) أن شخصا قٌتل بالرصاص السبت خلال صدامات بين متظاهرين مناهضين للعنصرية ومناصرين للرئيس دونالد ترامب.

وأفادت الشرطة في بيان بأن إطلاق النار حصل الساعة 20,45 بالتوقيت المحلي في وسط المدينة، مشيرة إلى فتح تحقيق في الجريمة.

وأضاف البيان أن شرطيين "سمعوا صوت طلقات من الحي (...) ووجدوا في المكان ضحية مصابا برصاص في الصدر".

من جهتها، أفادت وسائل إعلام محلية بأن "قافلة من مئات السيارات" يقودها أنصار ترامب تجمعت في وسط مدينة بورتلاند حيث كان يتجمع متظاهرو حركة "حياة السود مهمة"، وقد حصل تبادل للشتائم ومشادات وإطلاق لعبوات غاز مسيل للدموع، وفق ما أظهرت صورالتقطها هواة.

وبحسب الصور، كان الضحية يضع قبعة "بايتريوت براير"، وهي جماعة محلية يمينية متطرفة تنشط ضد الاحتجاجات المناهضة للعنصرية المستمرة في المدينة منذ ثلاثة أشهر.

وتُشكل بورتلاند مركزا لمظاهرات متكررة ضد عنف الشرطة في الولايات المتحدة منذ مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي في مايو/أيار الماضي.

وأُحيِيت الحركة الاحتجاجية عندما أصيب الأمريكي من أصل أفريقي جايكوب بليك بجروح خطرة برصاص الشرطة في كينوشا في ولاية ويسكنسن.

وعلق دونالد ترامب في عشرات التغريدات صباح الأحد، منتقدا تصرف رئيس بلدية بورتلاند الديمقراطي تيد ويلر ورفضه استدعاء الحرس الوطني، ومستنكرا بشكل عام ما اعتبره تراخيا في مدن يديرها الديمقراطيون في مواجهة الانحراف والعنف.

وقال الرئيس الأمريكي: "لن يتحمل سكان بورتلاند عدم وجود أمن (في المدينة) بعد الآن. رئيس البلدية أحمق. أرسِلوا الحرس الوطني!".

كان الملياردير الجمهوري المرشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، بعث خلال خطاب ترشيحه رسميا من الحزب الجمهوري، بالرسالة نفسها التي يُدين فيها أعمال الشغب والنهب خصوصا في كينوشا التي تشهد مظاهرات مناهضة للعنصرية تتسم بالعنف.

في المقابل، اتهم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن، ترامب بـ"التشجيع على العنف". وقال بايدن في بيان "ربما يعتقد (ترامب) أن كتابة تغريدات حول القانون والنظام تجعله قويا، لكن عدم قدرته على دعوة مؤيديه إلى التوقف عن البحث عن الصراع، لهو مؤشر على مدى ضعفه".

وبعث رئيس بلدية بورتلاند الجمعة رسالة مفتوحة إلى ترامب ندد فيها بسياسة "التقسيم والديماغوجية" التي ينتهجها.

فرانس24/ أ ف ب

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