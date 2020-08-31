ميسي يغيب عن الحصة التدريبية الاولى لبرشلونة استعدادا للموسم الجديد

مانو فرنانديز مصدر/ا ف ب/ارشيف

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مدريد (أ ف ب)

غاب النجم الارجنتيني ليونيل ميسي عن الحصة التدريبية الاولى لبرشلونة استعدادا للموسم الجديد الاثنين، وفق ما أكد مصدر في النادي الاسباني لوكالة فرانس برس، رافعا التحدي في معركة الرحيل عن كاتالونيا هذا الصيف.

بعد أن تغيّب عن فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد الاحد، لم يحضر ايضا ميسي الى مقر تدريبات النادي في الحصة التدريبية الاولى تحت إشراف المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان.

ويظهر يوميا إصرار الارجنتيني على الرحيل عن ملعب "كامب نو" وعدم خوض منافسات الدوري الاسباني الموسم المقبل الذي ينطلق في 12 ايلول/سبتمبر المقبل.

إذ يعتبر اللاعب المتوج بجائزة الكرة الذهبية في ست مناسبات ومحاموه أن مشاركته في التدريبات مع برشلونة، ستعارض فكرتهم انه لم يعد ينتمي الى النادي.

إذ يصرون على وجود بند في عقده يسمح له بالرحيل مجانا هذا الصيف تم تفعيله الثلاثاء الماضي، عندما ارسل عبر البوروفاكس رسالة عن نيته بمغادرة النادي الكاتالوني.

لكن برشلونة يؤكد أن هذا البند كان يجب تفعيله بحلول 10 حزيران/يونيو ولم يتم تمديده، على على الرغم من إطالة الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أقيم نهائي دوري أبطال أوروبا في 23 آب/أغسطس.

وأعربت رابطة الدوري الاسباني في بيان لها عن توافقها مع الفريق الكاتالوني فيما خص قضية لاعبه الأرجنتيني، واعتبرت أن "العقد ساري المفعول حاليا وفيه بند جزائي" تبلغ قيمته 700 مليون يورو وشدد على أن "لإنهاء التعاقد على اللاعب أن يدفع مبلغ هذا البند".

ويواجه قائد الفريق وأعظم لاعب في تاريخ النادي الذي سجل له 634 هدفا وفاز معه بـ 34 لقبا، الآن خطر التعرض للعقاب إما بغرامة أو تخفيض راتبه إذا استمر غيابه.

ويبدو مانشستر سيتي الانكليزي النادي الاوفر حظا للحصول على خدمات الارجنتيني الذي يصل راتبه الاساسي وحده الى 60 مليون يورو سنويا.

وأفادت تقارير صحافية ان ميسي تحدث مع مواطنه بيب غوارديولا مدرب سيتي الذي اشرف عليه بين عامي 2008 و2012 وحقق معه لقبين في دوري الابطال، الا ان هناك اندية اخرى مهتمة به على غرار باريس سان جرمان الفرنسي ويوفنتوس وانتر الايطاليين.

ت ا/ر م

© 2020 AFP