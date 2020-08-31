نيمار يؤكد بقاءه مع سان جرمان

لويس جيني تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

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باريس (أ ف ب)

أكّد النجم البرازيلي نيمار بقاءه مع باريس سان جرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بحسب ما ذكر في مقابلة مع مجلة النادي الاثنين.

وبعد أن كان يرغب بالعودة الى فريقه السابق برشلونة الاسباني الموسم الماضي، أكّد اللاعب البارع انه سيحمل الوان وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

قال نيمار الذي خسر نهائي دوري الابطال أمام بايرن ميونيخ الألماني (صفر-1) "سأبقى وأريد العودة إلى النهائي (دوري الابطال)، لكن هذه المرة من أجل الفوز بها".

ويُعدّ نيمار (28 عاما) الذي تُوّج بأربعة القاب محلية مع سان جرمان في الموسم الماضي، أغلى لاعب في العالم بعدما استقدمه الفريق المملوك قطريا مقابل 222 مليون يورو من برشلونة في صيف 2017.

وسجل نيمار 19 هدفا في 27 مباراة لسان جرمان الموسم المنصرم وأضاف 12 تمريرة حاسمة للفريق الذي يشرف عليه المدرب الألماني توماس توخل.

وشهد سان جرمان رحيل عدد من نجومه على غرار هدافه التاريخي الاوروغوياني ادينسون كافاني، قائد الدفاع البرازيلي تياغو سيلفا والظهير البلجيكي توما مونييه.

© 2020 AFP