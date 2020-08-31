وفد إسرائيلي-أمريكي يتوجه إلى أبو ظبي في أول خطوة على طريق تنفيذ اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

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مؤتمر صحفي لجاريد كوشنر وبنيامين نتانياهو في القدس، في 30 أغسطس/آب 2020.

يصل وفد إسرائيلي-أمريكي الاثنين إلى أبو ظبي على رأسه صهر ومستشار الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر، على متن أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب وأبوظبي في خطوة عملية على طريق تنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات والدولة العبرية. وتحمل الرحلة التابعة لشركة الطيران الإسرائيلية "العال" الرمز "إل واي 971"، وهو رقم الاتصال الدولي للإمارات. وخطت على الهيكل الخارجي لقمرة القيادة كلمة "سلام" بالعربية والعبرية والإنكليزية.

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يغادر وفد إسرائيلي أمريكي يترأسه صهر ومستشار الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر، صباح الاثنين، على متن أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب وأبوظبي، في أول خطوة عملية على طريق تنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات والدولة العبرية المعلن عنه في 13 آب/أغسطس 2020.

ويقوم الوفد الأمريكي الإسرائيلي بالرحلة الاثنين في طائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية "العال". وتحمل رحلة شركة العال الرمز "إل واي 971"، وهو رقم الاتصال الدولي للإمارات، وخطت على الهيكل الخارجي لقمرة القيادة كلمة "سلام" بالعربية والعبرية والإنكليزية.

وستحمل رحلة العودة رقم الاتصال الدولي 972 الخاص بإسرائيل.

وإلى جانب كوشنر، تقل الرحلة الاثنين مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، والمبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك وعددا من كبار شخصيات إدارة الرئيس دونالد ترامب.

أما الجانب الإسرائيلي في الوفد، فيترأسه مستشار الأمن القومي مائير بن شبات ويضم نحو عشرين مسؤولا من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وأصبحت الإمارات، التي ألغت السبت قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1972، أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994).

وكانت طائرة إماراتية تابعة لطيران الاتحاد هبطت في حزيران/يونيو في تل أبيب محملة بمساعدات طبية للفلسطينيين لمواجهة وباء كوفيد-19، لكنها لم تكن تعتبر رحلة تجارية.

ورفضت السلطة الفلسطينية هذه المساعدات قائلة إن الرحلة تمت من دون تنسيق معها.

وسيلتقي الوفد الأمريكي الإسرائيلي بمسؤولين إماراتيين على مدى يومين لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطيران والسياحة والتجارة والصحة والطاقة والأمن.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد وجود محادثات سرية مباشرة مع قادة عدد من الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.

وأشار إلى أن السودان وسلطنة عمان بين هذه الدول، إضافة إلى تشاد. واعتبر نتانياهو أن "اختراق اليوم سيصبح مبدأ الغد (...) ويمهد الطريق أمام دول أخرى لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل".

فرانس24/أ ف ب

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