إيران تتهم الإمارات بالخيانة عبر التطبيع مع إسرائيل

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صورة لآية الله علي خامنئي في طهران، وزعها مكتبه في 3 حزيران/يونيو 2020

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طهران (أ ف ب)

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي على حسابه على موقع تويتر أن دولة الإمارات "خانت العالم الإسلامي" بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وفي أول تعليق له على هذا الاختراق الدبلوماسي بين الدولة العبرية ودولة عربية جديدة بعد مصر والأردن، اتّهم خامنئي أبو ظبي أيضاً بخيانة "الشعوب العربيّة وبلدان المنطقة وفلسطين".

وأضاف "طبعاً لن تستمرّ هذه الخيانة طويلاً لكنّ وصمة عارها ستبقى على جباههم" آملاً أن "يصحو الإماراتيّون سريعاً ويعوّضوا الخطوة التي قاموا بها".

وجاءت تصريحات خامنئي غداة تسيير "أول رحلة تجارية" مباشرة بين الإمارات وإسرائيل ما خلق سابقة أخرى هي عبور الطائرة الإسرائيلية الأجواء السعودية في وقت تؤكّد المملكة أنّها ترفض تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية قبل التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين.

وأعلنت إسرائيل والإمارات في 13 آب/أغسطس عن اتفاق بوساطة أميركية لتطبيع العلاقات بينهما، بعد سنوات شهدت تقارباً بين البلدين.

وبذلك أصبحت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تطبّع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994).

وبالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن إسرائيل هي "الشيطان الأكبر" مثلها مثل الولايات المتحدة.

وفي 14 آب/أغسطس، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالاتفاق واعتبرته "حماقة استراتيجية من جانب أبوظبي وتل أبيب، ستكون حصيلتها بلا شك تقوية محور المقاومة في المنطقة".

وكانت الإمارات خفّضت علاقاتها مع إيران في كانون الثاني/يناير 2016 وسط تصاعد التوتر بين السعودية والجمهورية الإسلامية. وشهدت العلاقات بين طهران والرياض مزيدا من التدهور العام الماضي بعد سلسلة من الهجمات الغامضة على ناقلات نفط في مياه الخليج، وجهت فيها واشنطن أصابع الاتهام لإيران.

© 2020 AFP