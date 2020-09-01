فيديو

الجزائر: وقفة احتجاجية تضامنية في "دار الصحافة" مع الصحافي والناشط المسجون خالد درارني

وقفة احتجاجية في الجزائر تضامنا مع الصحافي المحتجز خالد درارني ومع "معتقلي الرأي". 31 أغسطس/آب 2020. © صورة من التلفزيون.

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : نسرين قسنطيني 3 دقائق

نظم صحافيون ونشطاء جزائريون الاثنين وقفة احتجاجية في "دار الصحافة" بالعاصمة تضامنا مع الصحافي والناشط خالد درارني (40 عاما) المعتقل منذ 29 آذار/مارس بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، عقب تغطيته تظاهرة للحراك الذي هز الجزائر لمدة عام قبل أن يتوقف بسبب وباء كوفيد19. ودرارني (40 سنة) مؤسس موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية وممثل منظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.