الدنمارك تستدعي سفير موسكو احتجاجاً على انتهاك مقاتلة روسية مجالها الجوي

تشارلز لاركين القيادة الوروبية الاميركية/ا ف ب/ارشيف

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كوبنهاغن (أ ف ب)

أعلنت كوبنهاغن الثلاثاء أنّها استدعت السفير الروسي المعتمد لديها للاحتجاج على انتهاك مقاتلة روسية المجال الجوّي الدنماركي خلال تدريبات لحلف شمال الأطلسي.

وقال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود في بيان "أنا آخذ على محمل الجدّ الانتهاك غير المقبول للمجال الجوي الدنماركي من قبل روسيا. من الضروري للغاية أن يلتزم الجميع - بما في ذلك روسيا - بالقواعد الأساسية والمبادئ الدولية".

بدوره ندّد حلف شمال الأطلسي بـ"السلوك الاستفزازي الروسي".

وقال الحلف في بيان إنّ الحادث الذي حصل الجمعة بالقرب من جزيرة بورنهولم الواقعة إلى الشرق من كوبنهاغن "هو الأول من نوعه منذ سنوات عديدة ويشير إلى مستوى جديد في السلوك الاستفزازي الروسي".

وأوضح البيان أنّ الحادث حصل حين طاردت مقاتلة روسية من طراز سوخوي-27 قاذفة أميركية من طراز بي-52 "وارتكبت انتهاكاً كبيراً للمجال الجوي لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي".

وفي السويد المجاورة، نشر الجيش نظام دفاع مضادّاً للطائرات جديداً في غوتلاند، الجزيرة الواقعة في بحر البلطيق والتي تعتبر خط الدفاع الأمامي لهذه الدولة الاسكندنافية المحايدة.

© 2020 AFP