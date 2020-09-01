انتخابات لاختيار خلف لشينزو آبي في منتصف أيلول/سبتمبر ومساعده الأوفر حظاً

فرانك روبيشون تصوير مشترك/ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

أفادت وسائل إعلام يابانية الثلاثاء عن إجراء انتخابات داخل حزب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لاختيار خلف له في 14 أيلول/سبتمبر، في وقت يعزز مستشاره يوشيهيدي سوغا موقعه كونه الأوفر حظاً للفوز بالمنصب.

في الواقع، ستحدد هذه الانتخابات الداخلية من سيصبح رئيساً جديداً للوزراء في البلاد. إذا إن التصويت الذي يُجرى في البرلمان بعد بضعة أيام ليس إلا شكلياً نظراً إلى أن الحزب الليبرالي الديموقراطي وحليفه حزب كومبيتو يسيطران على مجلسي البرلمان.

ويُرتقب صدور إعلان رسمي من جانب الحزب الليبرالي الديموقراطي الأربعاء حول موعد التصويت.

وقرر الحزب أولاً الثلاثاء الشكل الذي ستتخذه الانتخابات الداخلية: عملية محدودة ومقتضبة ستشمل فقط البرلمانيين والمندوبين المحليين للحزب، أي نحو 535 ناخباً في المجمل.

في الأوقات العادية، تشمل انتخابات الزعيم الجديد للحزب الديموقراطي الليبرالي جميع المنتسبين للحزب في كافة أنحاء البلاد.

وأوضح رئيس المجلس العام في الحزب الديموقراطي الليبرالي شونيشي سوزوكي أن تنظيم انتخابات على هذا المستوى "سيستغرق شهرين، لكن بالنظر إلى صحة رئيس الوزراء، فإن فترة شهرين طويلة جداً. لا يمكننا أن تأخذ العملية كل هذا الوقت".

وأعلن آبي البالغ 65 عاماً الجمعة أنه يعاني من نوبة جديدة من التهاب القولون التقرحي الذي أجبره على اختصار ولايته الأولى عام 2007. وقال إنه سيواصل عمله حتى انتخاب خلف له.

ويُتوقع أن يستفيد يوشيهيدي سوغا البالغ 71 عاماً وهو الأمين العام الحالي والمتحدث باسم حكومة آبي والمقرّب منه، من هذه الصيغة المحدودة للتصويت.

وأفادت وسائل إعلام يابانية أن سوغا يحظى بتأييد ثلاث مجموعات داخل الحزب مضيفةً أن المرشحين للمنصب يجب أن يُسجّلوا أسماءهم في الثامن من أيلول/سبتمبر.

© 2020 AFP