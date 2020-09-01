برشلونة يؤكد عودة راكيتيتش الى اشبيلية

لويس خينيه ا ف ب

الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني خلال مؤتمر صحافي في برشلونة عشية استضافة ليفربول الإنكليزي في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 30 نيسان/أبريل 2019.

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مدريد (أ ف ب)

أعلن نادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الثلاثاء أن لاعب وسطه الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش رحل عن النادي من أجل العودة إلى صفوف فريقه السابق اشبيلية.

وقال برشلونة في بيان "برشلونة واشبيلية توصلا الى اتفاق يتعلق بانتقال اللاعب ايفان راكيتيتش. الفريق الأندلسي سيدفع لبرشلونة 1,5 مليون يورو بالاضافة إلى تسعة ملايين مكافآت".

وسيعود راكيتيتش الذي لا يدخل في مخططات المدرب الجديد للنادي الكاتالوني مدافعه الدولي الهولندي السابق رونالد كومان، إلى اشبيلية بعدما أمضى ستة أعوام في صفوف برشلونة وتحديدا منذ تركه النادي الأندلسي عام 2014.

وعزز راكيتيتش (32 عاما) سجله مع برشلونة حيث توج معه بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2015 والدوري الإسباني أربع مرات أعوام 2015 و2016 و2018 و2019)، وكأس إسبانيا أربع مرات أعوام 2015 و2016 و2017 و2018، والكأس السوبر الإسبانية ثلاثة مرات أعوام 2017 و2018 و2019، وكأس العالم للأندية عام 2015، والكأس السوبر الأوروبية عام 2015.

وحل راكيتيتش وصيفا لبطل العالم في مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاده الذي خاض معه حتى الآن 106 مباريات دولية سجل خلالها 15 هدفا.

ويعود راكيتيتش إلى النادي الأندلسي الذي أمضى معه ثلاث مواسم (2011-2014) وتوج معه بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بقيادة المدرب أوناي إيمري، وذلك لتعويض رحيل الأرجنتيني إيفر بانيغا إلى صفوف الشباب السعودي.

© 2020 AFP