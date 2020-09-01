خامنئي: الإمارات "خانت العالم الإسلامي والفلسطينيين" بتطبيعها العلاقات مع إسرائيل

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المرشد الأعلى لجمهورية إيران الاسلامية آية الله علي خامنئي وزعها مكتبه في 13 أغسطس/آب 2018 أثناء تجمع في طهران.

في الوقت الذي اختتم فيه وفد من كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين زيارة "تاريخية" إلى الإمارات، قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي في خطاب الثلاثاء إن الإمارات "خانت العالم الإسلامي والفلسطينيين" بتوصلها لاتفاق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وردا على تصريحات خامنئي، قال جمال المشرخ المسؤول بوزارة الخارجية الإماراتية للصحافيين في أبوظبي إن طريق السلام ليس مفروشا "بالتحريض وخطاب الكراهية".

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قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي في خطاب الثلاثاء إن الإمارات "خانت العالم الإسلامي والفلسطينيين" بتوصلها لاتفاق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال خامنئي "الإمارات مهدت لدخول الصهاينة إلى المنطقة ووضعت القضية الفلسطينية التي هي قضية اغتصاب وطن في عالم النسيان وطبعت علاقاتها مع الصهاينة".

وأضاف "الإمارات خانت العالم الإسلامي والشعوب العربية ودول المنطقة كما خانت فلسطين وشعبها. هذه الخيانة لن تستمر لكنها ستبقى وصمة عار عليهم".

الإمارات تجيب على الاتهامات

وردا على سؤال حول تصريحات خامنئي عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل، قال جمال المشرخ المسؤول بوزارة الخارجية الإماراتية للصحافيين في أبوظبي إن طريق السلام ليس مفروشا "بالتحريض وخطاب الكراهية".

وأدلى خامنئي بتصريحاته في الوقت الذي اختتم فيه وفد من كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين، من بينهم كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، زيارة تاريخية إلى أبوظبي لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

كوشنر ينال نصيبه من اتهامات خامنئي

وقال خامنئي في إشارة إلى كوشنر "الإمارات تعمل مع الإسرائيليين والعناصر الأمريكية الشريرة، مثل هذا اليهودي في عائلة ترامب ضد مصالح العالم الإسلامي وتتعامل بقسوة مع العالم الإسلامي".

وأضاف "أتمنى أن يصحو الإماراتيون بسرعة ويتلافوا ما ارتكبوه". ووصل الوفد إلى أبوظبي على متن رحلة طيران تابعة لشركة العال الإثنين.

وكان من أسباب الاتفاق، وهو الأول من نوعه بين دولة عربية وإسرائيل منذ أكثر من 20 عاما، المخاوف المشتركة إزاء إيران. وقد أثار استياء الزعماء الفلسطينيين الذين يرون أنه يزيد من إضعاف قضيتهم ومساعيهم من أجل إقامة دولة مستقلة.

وقالت الإمارات إن الاتفاق خطوة جريئة لكنها ضرورية مشيرة إلى أنها قد تساعد في معالجة حالة الاستقطاب في المنطقة.

وتحاول إدارة ترامب إقناع دول عربية سنية أخرى قلقة من إيران ذات الأغلبية الشيعية بالتواصل مع إسرائيل.

فرانس24/ رويترز

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