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سوريا: مقتل 11 شخصا في قصف إسرائيلي استهدف جنوب دمشق

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جنود إسرائيليون على دبابة على هضبة الجولان في الثاني من حزيران/يونيو 2019
جنود إسرائيليون على دبابة على هضبة الجولان في الثاني من حزيران/يونيو 2019 أ ف ب/أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
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قُتل 11 شخصا غالبيتهم مقاتلون وموالون لقوات النظام السوري في قصف إسرائيلي على سوريا ليل الاثنين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء. وكانت دمشق أعلنت في وقت سابق مقتل شخصين وإصابة سبعة جنود بجروح جراء القصف الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية.

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تسبب قصف إسرائيلي على سوريا ليل الاثنين بمقتل 11 شخصا غالبيتهم مقاتلون وموالون لقوات النظام، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس إن القتلى هم ثلاثة من قوات النظام، وسبعة من المسلحين الموالين لإيران من جنسيات غير سورية، بالإضافة إلى مدنية واحدة.

وكانت دمشق أعلنت في وقت متأخر ليل الاثنين عن مقتل شخصين وإصابة سبعة جنود بجروح جراء القصف الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية.

ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصدر عسكري قوله إن هجوما صاروخيا إسرائيليا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين وحدوث أضرار مادية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن المصدر قوله إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لمعظم الصواريخ الإسرائيلية التي أطلقت من ناحية هضبة الجولان باتجاه مواقع عسكرية جنوبي دمشق.

وهاجمت طائرات إسرائيلية أهدافا في سوريا في وقت سابق من أغسطس/آب فيما وصفته إسرائيل بأنه رد على محاولة تفجير سياج على خط الهدنة بين سوريا وإسرائيل في الجولان.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

 

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