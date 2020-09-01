فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش يواصل سلسلة انتصاراته

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نيويورك (أ ف ب)

رفع الصربي نوفاك ديوكفويتش المصنف اول سلسلة انتصاراته منذ مطلع العام الحالي الى 24 بفوزه السهل على البوسني دامير دزومهور 6-1 و6-4 و6-1 ليبلغ الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة احدى بطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب للغراند سلام.

ويعتبر ديوكوفيتش مرشحا فوق العادة لاحراز اللقب على ملاعب فلاشينغ ميدوز لا سيما في غياب النجمين المخضرمين الاسباني رافايل نادال الذي فضل عدم المشاركة في البطولة الاميركية مع ما يرافقها من اجراءات صحية بسبب فيروس كورونا المستجد، والسويسري روجيه فيدرر الذي يغيب عن الملاعب حتى نهاية العام لاصابة في ركبته.

ويسعى الصربي الى احراز لقبه الرابع في البطولة الاميركية ليرفع رصيده الى 18 لقبا كبيرا في مسيرته وليقترب من نادال (19) والرقم القياسي الموجود في حوزة فيدرر (20).

ؤوبعد ان انهى المجموعة الاولى في 23 دقيقة واجه ديوكوفيتش بعض المقاومة من منافسه وقال في هذا الصدد "تعقدت الامور بعض الشيء في المجموعة الثانية، فقدت تركيزي ولم يرتكب منافسي العديد من الاخطاء، انه احد افضل اللاعبين تمركزا في الملعب والاسرع. لقد نجحت في تخطي مشاكلي في هذه المجموعة ثم سارت الامور بشكل جيد".

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور التالي مع البريطاني كايل ادموند.

© 2020 AFP