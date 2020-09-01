فلاشينغ ميدوز: موغوروسا إلى الدور الثاني

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نيويورك (أ ف ب)

تأهلت الإسبانية غاربيني موغوروسا المصنفة 16 عالميا الى الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، الثلاثاء بفوزها على اليابانية ناو هيبينو 6-4 و6-4.

وعطلت الأمطار انطلاق المباريات لكن صاحبة المركز الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة الأخيرة، كانت تخوض مباراتها في ملعب لويس ارمسترونغ المجهّز بسقف متحرك.

وتلعب الإسبانية، المصنفة عاشرة والمتوجة بلقب بطولتين كبريين في رولان غاروس 2016 وويمبلدون 2017، في مباراتها المقبلة ضد البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا الفائزة بدورها على الروسية ليودميلا سامسونوفا 6-2 و6-3.

وحققت موغوروسا أفضل نتيجة لها في البطولة الأميركية عام 2017، عند بلوغها الدور ربع النهائي.

وتغلبت البلجيكية اليز ميرتنز المصنفة 16في البطولة على الالمانية لاورا سيغموند 6-2 و6-2 لتبلغ الدور الثاني الذي وصلته أيضا الأميركية أماندا أنيسيموفا المصنفة 22 بفوزها الصعب على البلغارية فيكتوريا توموفا 7-5 و7-5.

© 2020 AFP