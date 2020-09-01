فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية تدعو الحكومات إلى التحاور مع "معارضي وضع الكمامات"

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مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في جنيف في 25 حزيران/يونيو 2020

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الإثنين الحكومات إلى التحاور مع الأشخاص الذين يتظاهرون ضد وضع الكمامات، مع تذكيرهم بأن الفيروس "حقيقي" و"يقتل". كما دعا المحتجين إلى التقيد بإجراءات النظافة والتباعد الجسدي ووضع الكمامات حتى أثناء المظاهرات.

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ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الإثنين بأن فيروس كورونا حقيقي ويقتل وطلب من الحكومات إيصال هذه الرسالة إلى رافضي وضع الكمامات، كما دعا تيدروس أدهانوم غيبريسوس الحكومات إلى التحاور مع الأشخاص الذين يتظاهرون ضد وضع الكمامات.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس لوسائل الإعلام عن الاحتجاجات ضد الكمامات التي نظمت الأسبوع الماضي في ألمانيا وأماكن أخرى، "يجب أن نستمع إلى ما يطلبه الناس وما يقولونه. يجب أن ننخرط في حوار صادق".

"الفيروس حقيقي"

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف "لكن في الوقت نفسه، أود أن أخبر الأشخاص الذين احتجوا الأسبوع الماضي أن الفيروس حقيقي. إنه خطير. إنه ينتشر بسرعة ويقتل، ويجب أن نفعل كل شيء لحماية أنفسنا والآخرين".

ونظرا إلى أن احتمال حدوث موجة ثانية من الفيروس يغذي المخاوف من مزيد من تدابير الإغلاق في أوروبا وأماكن أخرى، يتزايد الغضب بين مؤيدي تخفيف القيود للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي ألمانيا، كانت محاولة اقتحام البرلمان الوطني خلال تظاهرة مناهضة للأقنعة نهاية هذا الأسبوع، بمثابة خطوة جديدة في اتجاه تطرف هذه الحركة.

كما دعا غيبريسوس المحتجين إلى التقيد بإجراءات النظافة والتباعد الجسدي وقال "حتى أثناء التظاهرات (...) يجب أن نحافظ على مسافة آمنة، يجب أن نضع كمامات".

فرانس24/ أ ف ب

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