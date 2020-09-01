وزير خارجية الاتحاد الاوروبي في ليبيا في محاولة لترسيخ وقف اطلاق النار

فريدريك فلوران ا ف ب

مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل في ستراسبورغ بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2020

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طرابلس (أ ف ب)

اعتبر وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء ان ملف ليبيا يشكل "أولوية مطلقة" وذلك خلال زيارة لطرابلس حيث بحث في سبل ترسيخ وقف اطلاق النار وتحريك المفاوضات بين السلطتين المتنافستين.

وغرد بوريل في ختام لقاء مع رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الامم المتحدة فايز السراج وأعضائها "تبقى ليبيا أولوية مطلقة للاتحاد الاوروبي".

وأضاف بوريل الذي وصل ظهرا إلى طرابلس مقر حكومة الوفاق "نرحب باتفاق وقف اطلاق النار المبرم أخيرا ونواصل دعم الحوار والحل السياسي".

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات متتالية أرهقت شعب دولة تملك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا.

وتتنافس على السلطة حاليا في ليبيا حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا وسلطة موازية في الشرق بقيادة المشير خليفة حفتر المدعوم من روسيا ومصر الإمارات.

وفي 22 آب/أغسطس أعلنت السلطتان المتحاربتان في ليبيا في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات في أنحاء البلاد.

وقال بوريل في بيان باسم الدول ال27 أعضاء الاتحاد "انه تقدم أولي بناء يدل على تصميم المسؤولين الليبيين على تخطي المأزق الحالي وإيجاد أمل جديد للتوصل إلى توافق لإيجاد حل سياسي سلمي للازمة (...) ووقف أي تدخل أجنبي في البلاد".

وهي اول زيارة لبوريل الى ليبيا بعد توليه مهامه نهاية 2019، ويأمل في "اعطاء دفع لجهود الاتحاد الاوروبي لاستئناف الحوار السياسي" في هذا البلد كما ذكر المتحدث باسمه بيتر ستانو على تويتر.

© 2020 AFP