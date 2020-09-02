الدانمارك تستدعي السفير الروسي للاحتجاج على انتهاك مجالها الجوي

أعلام الدنمارك الوطنية شوهدت في كوبنهاغن ، الدنمارك في 22 أكتوبر / تشرين الأول 2019.

استدعت كوبنهاغن الثلاثاء السفير الروسي للاحتجاج على انتهاك مقاتلة روسية المجال الجوي الدانماركي بالقرب من جزيرة بورنهولم الواقعة في شرق الدانمارك خلال تدريبات لحلف شمال الأطلسي. كما ندد حلف شمال الأطلسي بـ"السلوك الاستفزازي الروسي".

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في حادثة هي الأولى من نوعها منذ عدة سنوات، حلقت مقاتلة روسية فوق المجال الجوي الدانماركي مما دفع الأخيرة إلى استدعاء السفير الروسي الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الدانماركي جيبي كوفود في بيان "أنا آخذ على محمل الجدّ الانتهاك غير المقبول للمجال الجوي الدانماركي من قبل روسيا. من الضروري للغاية أن يلتزم الجميع - بما في ذلك روسيا - بالقواعد الأساسية والمبادئ الدولية".

بدوره ندّد حلف شمال الأطلسي بـ"السلوك الاستفزازي الروسي".

"مستوى جديد في السلوك الاستفزازي الروسي"

وقال الحلف في بيان إنّ الحادث الذي حصل الجمعة بالقرب من جزيرة بورنهولم الواقعة إلى الشرق من كوبنهاغن "هو الأول من نوعه منذ سنوات عديدة ويشير إلى مستوى جديد في السلوك الاستفزازي الروسي".

وأوضح البيان أنّ الحادث حصل حين طاردت مقاتلة روسية من طراز سوخوي-27 قاذفة أمريكية من طراز بي-52 "وارتكبت انتهاكاً كبيراً للمجال الجوي لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي".

وفي السويد المجاورة، نشر الجيش نظام دفاع مضادّاً للطائرات جديداً في غوتلاند، الجزيرة الواقعة في بحر البلطيق والتي تعتبر خط الدفاع الأمامي لهذه الدولة الاسكندنافية المحايدة.

فرانس24/ أ ف ب

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