السعودية تفتح أجواءها أمام كافة الرحلات الجوية نحو الإمارات ونتانياهو يرحب

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أعطت السعودية الأربعاء الضوء الأخضر لكافة الرحلات الجوية المتجهة نحو الإمارات والمغادرة منها لعبور أجوائها، وذلك بعد عبور رحلة تجارية إسرائيلية اتجهت إلى أبوظبي سماء المملكة مطلع الأسبوع. ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالإعلان السعودي مشيرا إلى أن "الطائرات الإسرائيلية ستكون قادرة على الطيران مباشرة من إسرائيل إلى أبوظبي ودبي والعودة".

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أعلنت السعودية الأربعاء أنها واقفت على السماح لكافة الرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات والمغادرة منها بعبور أجوائها، وذلك بعد رحلة تجارية إسرائيلية لأبوظبي عبرت في سماء المملكة مطلع الأسبوع.

وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية "الموافقة على الطلب الإماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وهذا أول تأكيد رسمي سعودي على السماح للطائرات من كافة الدول وبينها إسرائيل بعبور أجوائها من وإلى الإمارات، بعدما كان مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر كشف عن ذلك الاثنين في أبوظبي لدى وصوله مع وفد إسرائيلي في أول زيارة من نوعها لدولة خليجية.

"لا تغيير في مواقف المملكة"

وسارعت الرياض إلى التأكيد على أن فتح الأجواء أمام الطائرات الإسرائيلية لن يغير مواقف المملكة "الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني" والقائمة على مبادرة السلام العربية التي تنص على أن لا تطبيع قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة.

مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضيةالفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافةالدول، كما أن المملكة تقدر جميع الجهودالرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرةالسلام العربية — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) September 2, 2020

وفي السياق، كتب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على تويتر "مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول".

وتابع أنه و"كما أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية".

ترحيب إسرائيلي

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء إن أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات لن تكون الأخيرة، في إشارة إلى أن الرحلات بين البلدين عبر الأجواء السعودية ستتواصل.

وصرح نتانياهو في بيان بعد إعلان السعودية عن سماحها لكافة الرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات والمغادرة منها بعبور أجوائها، "هناك الآن انفراج كبير آخر" مشيرا إلى أن "الطائرات الإسرائيلية وتلك القادمة من جميع دول العالم ستكون قادرة على الطيران مباشرة من إسرائيل إلى أبو ظبي ودبي والعودة" بدون الإعلان عن أي جدول زمني لذلك.

أعمل منذ سنوات على افتتاح سماء إسرائيل نحو الشرق. كانت هناك بشرى كبيرة قبل عامين عندما سمح لشركة الطيران"Air India" بالقيام برحلات جوية مباشرة إلى إسرائيل. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 2, 2020

وأعلنت إسرائيل والإمارات في 13 أغسطس/آب 2020 عن اتفاق بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات بينهما، بعد سنوات شهدت تقاربا بين البلدين، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون "خيانة" لقضيتهم.

والاثنين وصل وفد إسرائيلي أمريكي برئاسة كوشنر إلى أبوظبي أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات انطلقت من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب، وذلك على متن طائرة إسرائيلية غادرت الثلاثاء.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "طائرات إسرائيلية وطائرات من جميع الدول سيسمح لها بالطيران للإمارات مباشرة من إسرائيل والعودة اليها"، مشيرا إلى أن هذا "اختراق هائل". pic.twitter.com/0ZeD1UKe9k — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 2, 2020

وأظهرت مواقع تحديد مسارات الطائرات عبور الطائرة أجواء السعودية ومرورها فوق العاصمة الرياض، في أول رحلة معلنة لشركة طيران إسرائيلية تسافر في سماء المملكة. لكنّها تفادت أجواء البحرين وقطر.

وقال كوشنر لدى وصوله إلى أبوظبي عند نزوله من الطائرة "هذه أول مرة يحدث فيها هذا الأمر وأود أن أشكر المملكة العربية السعودية لجعل ذلك ممكنا".

وتؤكد السعودية رفضها تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين، في وقت تحث فيه الولايات المتحدة الدول العربية على الاحتذاء بالإمارات في التوصل لاتفاقات مع إسرائيل.

فرانس24/ أ ف ب

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