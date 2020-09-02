باريس سان جرمان يعلن إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا

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لاعب وسط باريس سان جرمان الأرجنتيني انخل دي ماريا (يسار) محتفلا مع زميله البرازيلي نيمار بعد تسجيل هدف فريقه الثاني في مرمى لايبزيغ الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. 18 آب/أغسطس 2020.

كشف نادي باريس سان جرمان الأربعاء إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا دون أن يفصح عن أسمائهم. وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن الأمر قد يتعلق باللاعبين الأرجنتينيين إنخل دي ماريا ولياندرو باريديس فيما يظل اسم اللاعب الثالث المصاب غير معروف بالنسبة لها. وسبق أن أعلن نادي العاصمة الفرنسية الإثنين عن الاشتباه بوجود حالتي إصابة بفيروس كورونا في صفوف لاعبيه.

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أعلن نادي باريس سان جرمان بطل فرنسا الأربعاء عن إصابة ثلاثة لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، من دون الكشف عن أسمائهم.

وكتب وصيف بطل أوروبا عبر حسابه على تويتر "تأكدت إصابة ثلاثة لاعبين من -بي أس جي- بفيروس -سارس كوف 2- وهم يخضعون للبروتوكول الصحي المناسب. اللاعبون والموظفون سيستمرون في إجراء الفحوصات خلال الأيام المقبلة".

وسيغيب بالتالي اللاعبون الثلاثة عن المباراة الأولى للنادي في الدوري المحلي أمام لنس وربما عن اللقاء أمام ضيفه مرسيليا في 13 منه.

وسبق أن أعلن نادي العاصمة الفرنسية الإثنين عن الاشتباه بوجود حالتي فيروس كورونا في صفوف لاعبيه من دون الكشف عن اسميهما بعد أن أظهرا عوارض الوباء.

وكشفت صحفية "ليكيب" المحلية أن اللاعبين قد يكونان الأرجنتينيين إنخل دي ماريا ولياندرو باريديس اللذين أمضيا العطلة في جزيرة إيبيزا الإسبانية السياحية بعد خسارة الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني في 23 آب/أغسطس الفائت.

وتنص قواعد الدوري على أنه يجب إلغاء الحصص التدريبية للفريق في حال إصابة أربعة أشخاص في صفوفه بالفيروس، مع إمكانية تأجيل المباراة.

في الأسابيع الأخيرة، كشفت العديد من أندية الدرجة الأولى الفرنسية عن إصابات في صفوف لاعبيها بينها ليون، مرسيليا، رين، نانت ومونبيلييه.

وأدى ذلك إلى إرجاء المباراة الافتتاحية للموسم التي كانت مقررة بين مرسيليا وسانت إتيان في 21 آب/أغسطس الفائت.

فرانس24/ أ ف ب

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