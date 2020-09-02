باريس سان جرمان يعلن عن إصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا

فرانك فيف ا ف ب/ارشيف

بلغ باريس سان جرمان الفرنسي نهائي دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى في تاريخه عام 2020 قبل ان يخسر امام بايرن ميونيخ الالماني

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

أعلن نادي باريس سان جرمان بطل فرنسا الاربعاء عن إصابة ثلاثة لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، من دون الكشف عن أسمائهم، في نكسة لاستعداداته لحملة الدفاع عن لقبه في الموسم الجديد.

وكتب وصيف بطل اوروبا عبر حسابه على تويتر "تأكدت إصابة ثلاثة لاعبين من +بي أس جي+ بفيروس +سارس كوف 2+ وهم يخضعون للبروتوكول الصحي المناسب. اللاعبون والموظفون سيستمرون في إجراء الفحوصات خلال الايام المقبلة".

وكشفت صحيفة "ليكيب" ان اللاعبين الثلاثة هم البرازيلي نيمار والارجنتينيين انخل دي ماريا ولياندرو بارييديس.

وسيغب بالتالي اللاعبون الثلاثة عن المباراة الاولى للنادي في الدوري المحلي في 10 الحالي امام لنس وربما عن اللقاء المرتقب امام ضيفه مرسيليا في 13 منه.

وسبق أن أعلن نادي العاصمة الفرنسية الاثنين عن الاشتباه بوجود حالتي فيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبيه من دون الكشف عن اسميهما بعد أن أظهرا عوارض الوباء.

وكشفت صحفية "ليكيب" المحلية ان اللاعبين قد يكونان دي ماريا وباريديس قبل ان تزعم اليوم ان اللاعب الثالث هو نيمار.

وسافر اللاعبون الثلاثة اسوة بالعديد من زملائهم الى جزيرة ايبيزا الاسبانية السياحية لتمضية العطلة الاسبوع الماضي بعد خسارة الفريق نهائي دوري ابطال اوروبا امام بايرن ميونيخ الالماني في 23 آب/أغسطس الفائت، بعد أن مكثوا في "فقاعة" لشبونة في البرتغال حيث استُكملت المنافسات بداء من الدور ربع النهائي.

وجاء ذلك بعد القرار المثير للجدل للرابطة لتأجيل مباراة "بي اس جي" مع لنس والتي كانت مقررة السبت الفائت في المرحلة الثانية من أجل منح بطل فرنسا مزيدا من الراحة.

وتنص قواعد الدوري على أنه يجب إلغاء الحصص التدريبية للفريق في حال اصابة اربعة اشخاص في صفوفه بالفيروس خلال فترة ثمانية ايام، مع إمكانية تأجيل المباراة. كما ان على الاشخاص المصابين ان يبقوا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وتثير هذه الاصابات التساؤلات حول قرار الرابطة بإرجاء مباراة سان جرمان في لنس ما سمح للاعبين بالسفر الى الخارج في ظل جائحة، على رغم ان الفريق خاض خمس مباريات تنافسية فقط خلال ستة اشهر.

إذ وضعت الرابطة حدا للموسم الماضي من الدوري قبل عشر مراحل من النهاية في اواخر نيسان/ابريل الفائت متوجة سان جرمان بطلا بسبب الازمة الصحية.

في الاسابيع الاخيرة، كشفت العديد من اندية الدرجة الاولى الفرنسية عن اصابات في صفوف لاعبيها بيها ليون، مرسيليا، رين، نانت ومونبيلييه.

أدى ذلك الى إرجاء المباراة الافتتاحية للموسم التي كانت مقررة بين مرسيليا وسانت اتيان في 21 آب/أغسطس الفائت.

بور-ر م

© 2020 AFP