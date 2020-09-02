طواف فرنسا: يايتس ينتزع القميص الأصفر بعد عقوبة على ألافيليب

تيبو كاموس تصوير مشترك/ا ف ب

البريطاني آدم يايتس بعد منحه القميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام في سباق طواف فرنسا بعد المرحلة الخامسة اثر معاقبة المتصدر السابق الفرنسي جوليان الافيليب في الثاني من أيلول/سبتمبر 2020.

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باريس (أ ف ب)

أعلن منظمو سباق طواف فرنسا للدرجات الهوائية، الأربعاء، منح القميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام للبريطاني آدم يايتس بعد فرض عقوبة على الفرنسي جوليان ألافيليب صاحب الصدارة في المراحل السابقة بسبب إعادة التزود بالسوائل دون تصريح.

واضاف المنظمون عشرين ثانية لمجموع زمن الفرنسي، ما منح الأفضلية للبريطاني وبالتالي انتزاعه القميص الأصفر في نهاية المرحلة الخامسة التي شهدت فوز البلجيكي ووت فان آرت بالمركز الأول.

وتراجع الفرنسي إلى المركز السادس عشر بفارق 16 ثانية عن يايتس.

وقال يايتس "لا أحد يريد الحصول على القميص بهذه الطريقة، "كنت في الحافلة على وشك المغادرة إلى الفندق عندما تلقيت مكالمة. سألت جوليان فقال لي انه نال عقوبة".

وهي المرة الأولى يرتدي فيها البريطاني القميص الأصفر، مؤكد انه سيقبل ارتداءه ولن يرفضه كما فعل دراجون اخرون في الماضي.

فيما بدا ألافيليب مستاء ومتفاجئا وقال "انه قرار رسمي لهيئة من القضاة، لذلك لا يمكنني القيام بشيء حيال ذلك".

وأضاف "إذا كان هذا هو الحال، لا مشكلة. غدا سوف استيقظ ونحن لا نتحدث عن ذلك بعد الآن" وحول ما إذا كان لا يزال يفكر في الحصول على القميص الذي كان يرتديه منذ انتهاء المرحلة الثانية الأحد؟ أجاب "سنرى".

بدوره، قطع البلجيكي فان آرت البالغ من العمر 25 عاما مسافة المرحلة البالغة 183 كلم، في 4 ساعات و21 دقيقة و22 ثانية، متفوقا على الهولندي سيس بول في المركز الثاني والإيرلندي سام بينيت الذي حل ثالثا.

وقال البلجيكي بعد السباق "كانت النهاية معقدة، لكنها قد تكون أسهل مرحلة مررت بها منذ احترافي، لم يكن هناك مفر. كنت أعرف أن هذه الخطوة يمكن أن تناسبني. أنا سعيد لأنه أتيحت لي هذه الفرصة. لقد فزت الآن بمرحلة".

وحقق فان ايرت في مرحلة اليوم فوزه السادس عشر في مسيرته الاحترافية، وهو الخامس منذ استئناف المسابقة في أوائل آب/أغسطس الماضي.

- ترتيب الدراجين الخمسة الاوائل في المرحلة الخامسة:

1- البلجيكي ووت فان آرت 4.21:22 ساعات

2- الهولندي سيس بول التوقيت عينه

3- الايرلندي سام بينيت التوقيت عينه

4- السلوفاكي بيتر ساغان التوقيت عينه

5- البلجيكي جاسبر ستويفن التوقيت عينه

- الخمسة الاوائل في الترتيب العام:

1-البريطاني آدم يايتس 22.28:30 ساعة

2- السلوفيني بريموز روغليتش بفارق 3 ث

3- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 7 ث

4- الفرنسي غيوم مارتان بفارق 9 ث

5- الكولومبي إيغان برنال بفارق 13 ثانية

© 2020 AFP