واشنطن تفرض عقوبات على مدعية المحكمة الجنائية الدولية

نيكولاس كام تصوير مشترك/ا ف ب

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي في واشنطن في 2 أيلول/سبتمبر 2020

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واشنطن (أ ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات على مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة اعتراضا على التحقيق المستمر في احتمال ضلوع جنود أميركيين بجرائم حرب في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي "كل فرد أو كيان يواصل تقديم المساعدة المالية" للمدعية "يعرّض نفسه أيضاً للعقوبات".

ويشنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً غير مسبوق ضد المحكمة الجنائية الدولية. وكان سمح في حزيران/يونيو بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤوليها بهدف منع هذه المؤسسة الدولية من ملاحقة عسكريين أميركيين يشتبه في ارتكابهم جرائم في أفغانستان.

ونددت المحكمة آنذاك بـ"سلسلة هجمات غير مسبوقة" ضدها مشيرةً إلى استقلاليتها.

وأوضح بومبيو أن "اليوم ننتقل من الكلام إلى الفعل، ... لأن المحكمة الجنائية الدولية تواصل للأسف استهداف أميركيين".

واتّخذت المحكمة ومقرها لاهاي في هولندا، قراراً استئنافياً في آذار/مارس يتيح فتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان برغم معارضة إدارة ترامب.

© 2020 AFP