الاتحاد الأوروبي يدعم المدعية العامة للجنائية الدولية ويرفض العقوبات الأمريكية المفروضة عليها

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية ، قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في مقر المجلس الأوروبي ، في بروكسل ، بلجيكا ، 16 يوليو ، 2020

أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي "يقف بجانب" المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة لمواجهة العقوبات الأمريكية التي فرضت عليها بسبب تحقيقها المستمر في احتمال ضلوع جنود أمريكيين بجرائم حرب في أفغانستان.

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أعرب الاتحاد الأوروبي الخميس عن رفضه العقوبات الأمريكية غير المسبوقة التي فرضتها واشنطن على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة. واعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي "يقف بجانبها".

وقال بيتر ستانو خلال مؤتمر صحافي يومي في بروكسل إنّ "الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة كل المحاولات لتقويض النظام الدولي للقضاء الجنائي من خلال إعاقة عمل مؤسساته الرئيسية".

وقال "ما زلنا نشهد جرائم ضد الإنسانية لا تزال ترتكب عبر العالم. من الضرورة القصوى إحقاق العدالة على المستوى الدولي" مؤكدا أن "المحكمة الجنائية الدولية من الأطراف الأساسية لمكافحة انتفاء العقاب".

وتابع "نقف بجانب المحكمة الجنائية الدولية ونحن غير مسرورين للتدابير المتخذة ضد أنشطتها".

عقوبات اعتراضا على التحقيق في ضلوع جنود أمريكيين بجرائم حرب في أفغانستان

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأربعاء فرض عقوبات على مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة اعتراضا على التحقيق المستمر في احتمال ضلوع جنود أمريكيين بجرائم حرب في أفغانستان.

وقال ستانو "الاتحاد الأوروبي يرفض بشكل عام صلاحية العقوبات التي تفرضها دول ثالثة خارج أراضيها. وبالتالي، لا نوافق بالطبع على هذه التدابير (...) وقامت ممثليتنا في واشنطن بإبلاغ مخاوفنا".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء إدراج بنسودة ومدير إدارة الاختصاص والتكامل والتعاون في المحكمة فاكيسو موشوشوكو، على اللائحة السوداء. وبموجب هذا القرار، يفترض أن يتم تجميد أصولهما في الولايات المتحدة إن وجدت، ومنعهما من دخول النظام المالي الأمريكي.

وقررت المحكمة الجنائية الدولية في آذار/مارس السماح بفتح تحقيق في قضية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان، ويستهدف التحقيق الذي دعت إليه بنسودة بصورة خاصة تجاوزات يعتقد أن جنودا أمريكيين ارتكبوها في أفغانستان، كما وردت مزاعم حول أعمال تعذيب ارتكبتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).

وقال رئيس هيئة الدول الأطراف في المحكمة القاضي أو غون كوون معلقا على العقوبات الأمريكية "أرفض بشدة هذه الإجراءات غير المسبوقة وغير المقبولة ضد منظمة دولية تأسست بموجب معاهدات".

فرانس24/ أ ف ب

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