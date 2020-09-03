الجيش اللبناني يعلن العثور على أكثر من أربعة أطنان من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت

عنصر من عناصر الجيش اللبناني يقف عند مدخل مرفأ بيروت، لبنان، 31 أغسطس/ آب 2020.

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن بيان للجيش اللبناني قوله الخميس إنه عثر على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت الذي شهد انفجارا ضخما بسبب نفس المادة منذ شهر.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن الجيش اللبناني الخميس في بيان عثوره على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت الذي شهدانفجارا ضخما بسبب نفس المادة الشهر الماضي. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الخبر وأكدت توجه فوج من المهندسين إلى المكان لاتخاذ اللازم.

بناءً على طلب من مفرزة جمارك مرفأ بيروت، قام فوج الهندسة في الجيش بالكشف على ٤ مستوعبات في "بورة الحجز" التابعة للجمارك... Publiée par ‎Lebanese Army - الجيش اللبناني‎ sur Jeudi 3 septembre 2020

ونقلت الوكالة عن بيان الجيش "بناء على طلب من مفرزة جمارك مرفأ بيروت، قام فوج الهندسة في الجيش بالكشف على أربعة مستوعبات في ’بورة الحجز’ التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9، فتبين أنها تحتوي على كمية من مادة نترات الأمونيوم تبلغ زنتها حوالي 4 أطنان و350 كيلوغراما، وتعمل وحدات من فوج الهندسة على معالجتها".

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك