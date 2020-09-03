الدوري الأميركي للمحترفين: ناش مدربا لبروكلين نتس

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نيويورك (أ ف ب)

عين بروكلين نتس الخميس اللاعب الكندي السابق ستيف ناش، المتوج مرتين بلقب أفضل لاعب في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، مدربا للفريق الذي يضم في صفوفه النجمين كيفن دورانت وكايري إيرفينغ.

ويخوض ناش تجربته الاولى كمدرب بعد خمسة أعوام أمضاها منسقا لتطوير اللاعبين مع فريق غولدن ستايت ووريرز، كما شغل منصب الاستشاري للفريق الذي احرز لقب الدوري ثلاث مرات (2015 و2017 و2018) في الأدوار النهائية الخمسة الأخيرة التي خاضها على التوالي.

وعلق ناش (46 عاما) قائلا "كنت أدرك جيدا أني سأتحول الى التدريب عندما يحين الوقت المناسب، وانا سعيد لتمكني من العمل مع مجموعة من اللاعبين الرائعين والطاقم الفني الموجود في بروكلين".

واضاف "أنا متحمس لتوقعات الفريق في الملعب، في وقت أتحضر للانتقال إلى بروكلين مع عائلتي لنصبح افرادا مؤثرين في هذا المجتمع".

ويقع على كاهل ناش مهمة إعادة فريق نتس إلى الواجهة بعد سنوات عدة من النتائج الهزيلة، حيث لم ينجح الفريق في الفوز بسلسلة ضمن الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" سوى مرة واحدة، وكان ذلك عام 2007، علما أن نتس الذي وصل إلى نهائي الدوري مرتين عامي 2002 و2003 (تحت اسم نيوجيرزي نتس)، أقصي من الدور الأول للـ"بلاي أوف" في العامين الماضيين.

وسبق لناش أن أشرف على دورانت أفضل لاعب في الدوري عام 2014 وأفضل لاعب في النهائيات عامي 2017 و2018، عندما كان الاخير يدافع عن ألوان فريق ووريرز، علما أن دورانت غاب عن موسم 2019-2020 بسبب تعافيه من إصابة في وتر العرقوب تعرض لها في نهائي الموسم الماضي، قبل أن يقرر مغادرة ووريرز للانضمام إلى بروكلين.

ويجد مالك الفريق جو تساي والمدير العام شين ماركس أن إعادة لم شمل الثنائي ناش-دورانت قد يساهم في إطلاق فريق نتس مجددا وإعادته إلى السكة الصحيحة، وهو أمر يؤكد عليه تشاي بالقول "يشاطر ستيف (ناش) رؤيتنا لمستقبل هذا الفريق وتجسد شخصيته المبادئ الاساسية لمنظمتنا في العمل لخدمة المجتمع".

برز ناش خلال مسيرته التي امتدت طوال 18 عاما، كأحد أبرز صانعي الالعاب في الدوري، ما سمح له بالمشاركة في مباراة "أول ستار" 8 مرات، كما تنقل بين أبرز الاندية على غرار فينيكس صنز الذي أحرز معه لقب أفضل لاعب عامي 2005 و2006، دالاس مافريكس ولوس أنجلس ليكرز.

ويحتل ناش المركز الثالث في لائحة أفضل الممرين في تاريخ الدوري برصيد 10335 آلاف تمريرة.

ولا تشذ كلمات المدير العام ماركس عن رئيسه إذ يؤكد قائلا "نرى في ناش القائد، البارع في التواصل والمدرب الذي سيحظى باحترام اللاعبين"، مضيفا "أحد أفضل القادة في الملعب في لعبتنا، وقد شاهدت بنفسي فطنته في كرة السلة ونهجه في نكران ذاته من أجل منح الاولوية لنجاح الفريق".

وأردف ماركس قائلا "غرائزه في اللعبة، إلى جانب قدرته على التواصل مع اللاعبين وتوحيدهم من أجل هدف واحد، ستحضرنا للمنافسة على أعلى المستويات في الدوري".

وسيستعين ناش بجهود جاك فون كمدرب مساعد له، علما أن الاخير أشرف على تدريب نتس خلفا للمدرب كيني أتكينسون المقال من منصبه في آذار/ مارس الماضي.

© 2020 AFP