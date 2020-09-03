فيديو

الفصائل الفلسطينية تجتمع لبحث سبل مواجهة صفقة القرن واتفاقيات التطبيع

صورة لمسؤول العلاقات الخارجية في حماس أسامة حمدان © فرانس24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : فرانس24 تابِع 7 دقائق

اجتمع الخميس الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للنظر في الدعوة التي قدمها الرئيس محمود عباس بإنشاء جبهة معارضة موحدة. وقال مسؤول العلاقات الخارجية لحركة حكاس أسامة حمدان إن الدعوة الرئيسية محل توافق، وأضاف أنه من المتوقع أن يتمخض الاجتماع عن ثلاث نقاط هامة، أولها إنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس، وثانيا تنظيم الموقف الفلسطيني سياسيا لرفض الخطوة الأمريكية لتصفية القضية، وثالثا إدارة المواجهة في إطار برنامج وطني نضالي متفق عليه.